金門創單日706位陸客　邱垂正視察小三通允諾開放落地簽

▲邱垂正視察小三通。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

大陸委員會主任委員邱垂正近日率隊至金門視察小三通假日期間陸客出入境的情況並與縣府、議會、移民署等單位座談交換意見，盼能助推陸客量能增溫。邱主委表示從數據來看，自大陸重啟陸客至金門旅遊以來，人流量並不穩定，如何讓金門觀光業業者享受到穩定有序的旅遊經濟財，兩岸都有一定的責任，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效期放寬等意見，將會視人流現況及兩岸氛圍評估合理的放寬。

縣府觀光處表示，在縣府、議會及各方努力下，大陸福建省公安廳出入境管理局於上月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門的個人或團隊旅遊簽注以來，地區民宿、特產小吃、彩妝店無不摩拳擦掌迎接陸客的到來。雖然因為簽證換發等情況，本月前兩週入境陸客相對較少，但上週六一天就有706位陸客分批抵金，其中多數皆為自由行旅客，因此地區街道與景點又出現了疫情前熙熙攘攘的陸客點綴增色。

據了解，為了掌握陸客實際入境人流現況並聽取縣府、議會等相關單位的意見，陸委會主委邱垂正在大陸宣布重啟陸客至金門旅遊後即請幕僚單位規劃至金門實地走訪。本月20日上午邱主委率辦公室主任陳佳靖、經濟處處長葉凱萍、專門委員姚盈華等人走訪金門，除了考察兩岸小三通重要口岸水頭碼頭旅客通關狀況，也聽取金門地區旅遊業者對於申辦陸客來金門旅遊可能遇到的問題，盼能協助金門小三通旅遊持續加溫。

曾在金門長期任教的陸委會主委邱垂正多次在公開會議討論時提及以身為新金門人為榮，此行也是他上任以來，二度帶隊訪問金門，縣長陳福海知悉後即請秘書王中聖陪同參與陸委會視察等相關行程並從旁提供相關協助。陸委會此行除了視察小三通、慰勞CIQS同仁等，也安排拜會縣議會、金門大學，並由主管小三通業務部門的經濟處與地區旅遊公會座談交換意見。

縣府觀光處長許績鑫表示，自9月27日陸方宣布恢復陸客來金旅遊以來，縣府除了不斷與地區旅行業者請益，也一直關注陸客人數的變化，據統計，10月5日至20日，團體旅遊人數累計239人次，個人旅遊則累計1,515人次，共累計1,754人次；而10月19日(週六)團體旅遊人數96人次，個人旅遊人數高達610人次，單日706位陸客造訪金門，同時也創下自恢復陸客來金旅遊以來，金門單日最多的陸客人數紀錄。

許績鑫強調，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業，具有指標性意義，雖然現階段陸客已經恢復，但陸客在申辦入金證仍有許多待突破之處，透過邱主委訪金期間，縣府也特別提出爭取審核程序的簡化，希望逐步恢復大陸居民離島落地簽，加快推展恢復陸客來金旅遊的進程。

此外，陸委會經濟處長葉凱萍也透過此行安排時間邀請金門縣旅行商業同業公會理監事代表交流座談，金門旅行業代表紛紛發表建言，真實反映這半個月以來，實務上所遇到的問題，希望陸委會能協調移民署等相關部門，讓入金證申辦程序更簡化、手續更便捷，透過面對面的溝通，陸委會也承諾將蒐整與會人員的建議，作為日後政策研議之參考，希望在政府與業者齊心協力之下，讓更多的大陸旅客體驗金門的觀光魅力，帶動金門整體觀光產業的復甦。