金酒醱酵大樓7年蓋不完！還有49缺失待改善　議會移送調查處偵辦

▲金門金酒醱酵大樓工程延宕690天，現仍有49項缺失。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣議會第八屆第九次臨時會第二會次專案報告議程，由議長洪允典擔任主席主持會議，分別進行金酒公司醱酵大樓工程缺失改善檢討專案報告、縣府因應恢復陸客來金觀光整備計畫專案報告，議員李養生、王國代、董森堡及議長洪允典針對醱酵大樓工程延宕、陸客來金提出質詢和建議。

20日的議會臨時會專案報告議程，首先由金酒代總經理趙志中上台報告金酒公司醱酵大樓工程缺失改善檢討專案。其計畫緣由為該工程主要為投資興建醱酵作業之醱酵大樓一棟，以醱酵池（1,800座）及醱酵車交替，延長醱酵時間，實質提升醱酵品質，直接提供現有製酒一、二廠製酒所需原料，提升現有製酒設施產能效率，並以提升製酒酒質。至於目前金酒公司醱酵大樓工程缺失改善檢討執行情形，金酒現階段以公司最大利益為考量，就驗收缺失影響生產部分，於最短時間內完成改善，其他驗收缺失另案辦理，以使醱酵大樓能夠盡速投入運營，醱酵大樓接續改善工程訂於10月29日辦理開標，工期為240天。

議員李養生表示，金酒在每次送議會專案報告都非常簡陋，金酒公司醱酵大樓工程缺失改善檢討專案報告中的49項缺失，是什麼？要不要讓大家知道？因49項缺失而終止合約，又要辦理招標，錢由誰出？原合約有沒有損害賠償？同時，他又問說其中有一億五千萬元，包不包括履約保證金？該案只是部分驗收，是否未結案？

對此，金酒業務報告做出3點回應：

一、查金酒公司金寧廠醱酵大樓工程總投資金額計新台幣11億2,628萬元，自106年8月6日動土開工，110年12月3日完工報驗，計逾期690工作日。經於111年3月23日會同相關單位驗收，缺失尚有677項有待鳩工改善。

二、該工程因係重大工程採購案件，鄉親至為關切，反映意見殊多，故議會第八屆第一次定期會議期特地安排議員考察醱酵大樓工地，實切瞭解工程問題，惟迄今已逾年，卻尚有49項缺失未完成改善，嚴重影響金酒公司投產計畫進程。

三、該工程前後已歷時7年有餘，迄今因工程缺失改善問題尚未解決，以致該大樓一直無法啟用投產，若論以商業利益損失可謂巨大，因關乎全體縣民福祉問題，茲事體大，豈可任由所屬懈怠將事，延宕工程改善時效，公司經理階層督導不力，難辭其咎，顯有失當。爰金酒公司應立即進行全面總檢討，立即懲處怠忽職守之相關人員，並研議爾後杜絕措施，以強化公司內部稽控管理。

針對金酒醱酵大樓工程延宕690天、49項缺失，金門議會將移送至福建省調查處偵辦。