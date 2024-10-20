佔據整個車道！「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見

網搜小組／劉維榛報導

小心大蛇出沒！一名女網友驚呼，晚上經過鄉野馬路時，都要特別注意是否有蛇出沒，果真又被她遇到，疑似是緬甸蟒要穿越馬路，可見牠的長度幾乎快佔據整個道路，引來不少網友驚呼，「我遇到的似乎更肥」、「在金門當兵時營區最常遇到的就是雨傘節跟臭青母，而且一隻比一隻粗大 ！」

一名女網友在Threads表示，在金門晚上開車或是騎車，超容易見到蛇在陸上爬行，「我都要很仔細看地板，深怕壓到牠們！」

影片可見，夜晚的鄉間道路，突然有一條大蛇橫跨在馬路中央，牠長度幾乎佔據整個車道，讓人看了頭皮發麻。

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▲蟒蛇穿越馬路ing。（圖／qq_1006提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文章引發千人朝聖，「妳發財了啦」、「上次晚上在小金有遇到，來不及煞車直接輾過去」、「我遇到的似乎更肥，一開始以為是樹枝閃掉，我爸說是蛇特地繞回去看」、「前兩天有遇到，之前住山上每天一定遇到條雨傘節 ，甚至有時候更幸運...遇到兩條，嚇死人」、「在金門當兵時營區最常遇到的就是雨傘節跟臭青母，而且一隻比一隻粗大 」。原PO也回應，「我也有輾過一次...超可怕。」

不少網友也好奇詢問，「蠻大隻的欸，什麼蛇啊？」有網友回應，「金門的緬甸蟒是原生種，很珍貴」；而原PO也回應，是在嚨口西山的路口遇到這條蟒蛇，「那邊草很多！」

本文獲原PO授權