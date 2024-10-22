總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（22日）赴立院備詢，綠委邱志偉質詢時表示，人生過程都會碰到一些「邪魔」，但做政治工作要「心頭掠呼定」（台語，下定決心）、「心居正」，只要依法辦理、依憲執行，就會永遠站在最正確的一邊，不能跟邪魔妥協，否則就會被牽著走。

邱志偉在質詢時提到總預算案卡關，邱意有所指地表示，自己最近參加佛學講座聽師父開示，人生過程、做人做事都會碰到一些「邪魔」，可能指人也可能指事。

邱志偉強調，但做政治工作「心頭掠呼定」，心居正則邪魔不入，只要是依法辦理、依憲法來執行，就會用永遠站在最正確的一邊，不能跟邪魔妥協，否則就會被牽著走。卓榮泰對此則回應，面對大大小小的事情都會秉持這樣的態度，當然希望大家互向善化、感化。

邱志偉強調，要善化、感化，就要「心居正」、堅持，卓則稱「我們的防衛要很堅強」。

接著邱志偉也詢問，南非辦事處問題，南非政府限期要求辦事處遷出首都，外交部長表達說不遷，若對方用強制性手段怎麼辦？

卓榮泰表示，支持一線外館人員做的努力及外交部做的決定，對方如果違反國際常規常理、不顧國家法規，那當然要據理力爭，這不只是一個場館，更代表整個國家主權跟尊嚴，一定大力維護，對方應該遭受到對岸相當大的壓力，要對外交人員有足夠支持。

邱也追問，如何反制？召見南非駐台代表還是也請南非代表處遷離？卓揆僅回應，目前由外交部洽談。