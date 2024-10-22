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TVBS民調／賴清德支持度37%下滑3個百分點　中立民眾不滿意度增1成

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

TVBS民調中心今（22日）公布最新民調，對於總統賴清德就任以來表現，有37%民眾表示滿意，下滑3個百分點，35%不滿意，其中，中立民眾不滿意的比例增加一成；對於行政院長卓榮泰表現，則有34%民眾表示滿意，較上次調查減少3個百分點，不滿意比例維持34%。

民眾對於賴清德總統上任五個月以來的表現，有37%民眾表示滿意，其中16%非常滿意，21%還算滿意，與就職一百日時相較，滿意度減少3個百分點，不滿意的比例增加3個百分點至35%，其中20%不太滿意，15%很不滿意，另外有27%民眾未表示意見。

交叉分析顯示，民進黨認同者82%滿意賴總統的表現，僅5%不滿意；但國民黨認同者有69%感到不滿意，僅9%滿意，22%沒意見；民眾黨認同者則有63%不滿意，與上次調查相比提高一成，滿意度減少一成至11%，另外26%沒有表示意見。中立民眾不滿意的比例增加一成以上至33%，高於滿意的28%，39%沒有表示意見。

至於信任度部分，則有48%民眾表示信任總統賴清德，其中19%非常信任，29%還算信任，39%表示不信任，包含20%不太信任，19%很不信任，另外13%未表示意見。

民調也調查，副總統蕭美琴就職五個月以來的表現，有37%民眾表示滿意，其中15%非常滿意，22%還算滿意，與上次調查相比減少5個百分點，26%不滿意，其中14%不太滿意，12%很不滿意，38%未表示意見。

對於行政院長卓榮泰上任五個月以來的表現，有34%民眾表示滿意，較上次調查減少3個百分點，其中10%非常滿意，24%還算滿意，不滿意比例維持34%，其中19%不太滿意，15%很不滿意，民眾意見仍呈現分歧，31%沒有表示意見。

至於行政院內閣團隊在這五個月的表現，民眾評價如何？調查顯示，有33%民眾表示滿意，包含9%非常滿意，24%還算滿意，也較上次調查減少3個百分點，低於40%不滿意，包含23%不太滿意，17%很不滿意，不滿意的比例也略減三個百分點，另外27%沒有表示意見。對於賴清德政府經濟表現，則有35%民眾滿意賴政府拚經濟表現，較就職一百日減少3個百分點，不滿意仍為46%；兩岸部分，則是47%民眾不滿意賴政府處理兩岸關係表現，39%滿意，14%未表示意見。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年10月11日至18日晚間18：30至22：00，共接觸1,118位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為257位，拒訪率為23.0%，最後成功訪問有效樣本861位（市話428、手機433），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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