民眾黨團提「卓榮泰譴責案」　林楚茵轟：大可提倒閣案卻不敢

▲行政院長卓榮泰備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

預算案僵局未解，行政院長卓榮泰拋出「點菜說」引來關注。立法院程序委員會22日討論下次院會議程，民眾黨團提出「卓榮泰譴責案」，指卓榮泰自就任以來，各種政策荒腔走板，不斷激化社會對立、散播片面、不實訊息，無法依法行政，致使人民對政府信任全面崩壞，要對卓榮泰提出嚴厲譴責。綠委林楚茵批評，如果對行政院有意見，在野黨大可倒閣，但藍白不敢，因為倒閣等於要「解散立法院」，連罷免都怕的藍白，怎麼敢再次面對民意，再次面對立委選舉檢驗？

針對譴責卓榮泰的原因，民眾黨團提案內容指出，卓榮泰剛上任即對新國會三讀通過的「國會改革」相關法案提出覆議，並於行政院會後記者會公然傳播假訊息，聲稱「懷疑」官員虛報財產即可課以刑責，故意向人民隱瞞《監察法》第25條需經檢察官起訴、法院審判的事實。

第二，在民生經濟方面，面對蔡政府2025年再生能源發電比例需達總發電量20%的目標已確定跳票，竟無法在本院委員總質詢時回應「針對目前2024年我國再生能源發電比例僅為總發電量的10.7%，行政院如何於兩年後達標？」之基本能源轉型政策問題。可見其所領導的內閣對我國能源政策毫無準備、毫無規劃，只會空喊口號，堅持不切實際的「非核家園」政策。卓榮泰及其內閣面對台電系統管理混亂失靈，竟僅以無止盡的公共預算撥補、漲價掩飾其錯誤的能源政策，迫使人民為其埋單。

第三，在人事任免方面，卓榮泰本應依據本院三讀通過的「國家通訊傳播委員會組織法」修正案撤回翁柏宗主委的提名，重新提名，惟其竟趁法律尚未正式公告前，指派「缺乏民意基礎和政治正當性」的副主委翁柏宗為代理主委。

最後，在預算編列方面，卓榮泰本應依據本院決議及三讀通過的法律案為編列預算的依據，列入法律義務支出。經檢視行政院所提的「114年度中央政府總預算案」，無論是「健保點值平均一點0.95元」的決議、「公糧收購價格自每公斤26元調升5元以上」的決議，或「原住民保留地禁伐補償條例第六條」修正案將禁伐補償金額度修正為每年每公頃新臺幣六萬元的法律案，卓榮泰院長及其內閣均僅憑個人好惡，悍然拒絕依法足額編列相關法律義務支出預算。

▲民眾黨團提案譴責卓榮泰。（圖／林楚茵辦公室提供）

林楚茵批評，如果對行政院有意見，依照憲法，在野黨大可提倒閣案，但藍白不敢，因為倒閣等於要「解散立法院」，連罷免都怕的藍白，怎麼敢再次面對民意，再次面對立委選舉檢驗？

林楚茵指出，藍白就是想吃霸王餐的惡霸，不想共同營運餐廳，因為惡霸唯一目標就是希望餐廳倒閉。

針對下次院會議程草案，因立法院長韓國瑜24日將針對總預算案召開協商，程序委員會民進黨的召委沈發惠表示議程就不作確定，提報院會處理，現場也無人有異議。