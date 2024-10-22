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卓榮泰對新核能態度開放　賴清德得先拚連任！最快2030年才可評估

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰在接受《彭博》專訪時，談及「新核能」技術，他持「非常開放」態度；但也引起在野陣營質疑立場反覆。事實上，早在今年8月，總統賴清德主持首場氣候變遷對策委員會時，已就核能議題表達「社會共識、核安、核廢料」3條件；而政府最快能評估「新核能」的時間點，也落在2030年之後，前提是賴清德必須在2028年總統大選成功連任。

根據《彭博》專訪的內容，原文指稱卓榮泰對於「新核能技術」（new nuclear technology），抱持「非常開放」（very open）的態度。不過，這也引起在野陣營的質疑，認為民進黨政府對於核能議題的態度反覆，認為這是推翻民進黨以往「非核家園」的神主牌。

事實上，在核能議題上，賴清德在今年8月8日晚間，主持首場氣候變遷對策委員會時，已經就核能議題表達基本態度。他在會中表示，「非核家園」是寫在《環境基本法》第23條，法定的國家政策目標中，而2018年「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除了《電業法》關於2025的年限規定。

對於「未來新的、先進核能技術」，賴清德也拋出「社會共識、核安、核廢料」等3條件；言下之意，必須先經過社會對話，取得社會共識，確保核能安全，以及妥善處理核廢料，以及法制面問題，才可進行評估。

環境部長彭啓明也該會議中也言明，歐盟有一個叫「永續分類指南」，歐盟從來沒有把核能當成綠電，可以去投資核能是「永續分類指南」，但是有規定核廢料要處理好，而且是新的一代。

彭啓明表示，台灣核一廠到核四廠，都不是符合這個標準，未來新的核能，好比外面常常聽到SMR（Small Modular Reactor）或核融合，現在看到很多新聞都說準備要蓋，但是要蓋成，是2029年或2030年以後，而且蓋好了依照習慣，還要看有無問題才會再來使用。

至於「非核家園」，彭啓明說，當時提出的時候，是很久以前了，有其時空背景，當時也不知道有核融合或SMR的新技術，相信如果未來有更好解決方案時候，只要國人有共識，核廢料又沒有問題，而且是安全的，相信可以因為減碳來做出調整。

換言之，現階段不論是SMR或核融合的「新核能」技術，最快要可以「評估」使用的時間點，會落在2030年以後；根據時間的推算，要在賴清德主政下做出使用新核能的決策，除了要符合上述「社會共識、核安、核廢料」等3條件，他還必須先在2028年順利取得總統大選連任。

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

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