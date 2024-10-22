總預算僵局　卓榮泰對協商有信心：政院已提案折衷

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（22日）完成本會期施政報告及總質詢，會後致詞時表示，總預算問題需要大家集思廣益、共同解決，行政院已經提出折衷方案，希望在預算權、審議權兩相平衡下找到共同解方。卓榮泰強調，希望接下來朝野協商順利展開，取得大家共同可以接受的成果，自己充滿信心，充滿信心國家才可以往後走，政治是為人民解決問題、為國家帶來進步跟發展，只有團結的台灣才是最好的台灣。

卓榮泰表示，要特別向韓國瑜、江啟臣與各位委員表達最大的感謝，期間諸多委員對行政院的建言，從各方面來看，都是未來國家要繼續進步、政務繼續改革甚至捍衛國家安全的正確方向，行政院一定會審慎研議參酌並適度地落實在相關政策中。

卓榮泰指出，國家政策需要有正向推動力量，總預算問題需要大家集思廣益、共同解決，行政院已經提出折衷方案，希望基於互相尊重，在預算權、審議權兩相平衡下，大家共同遵守憲法70條的憲政原理精神以及預算法91條規定，成為未來審查法案時共同且唯一原則，這樣一定可以找到共同解方。

卓榮泰喊話，立法院即將進入法案審查階段，下周邀請政院進行能源配比的專案報告，自己已要求相關部會整理完善報告向立院提出，也希望盡速進入審查中央政府總預算、前瞻基礎建設特別預算及追加預算、勞動部組織法及通傳會委員人事同意權等攸關我國未來發展的重大法案。

卓榮泰最後強調，要再次感謝立法委員及立院工作同仁，也謝謝韓國瑜、江啟臣當中的辛勞，希望接下來朝野協商順利圓滿展開，取得大家共同可以接受的成果，自己充滿信心，充滿信心國家才可以往後走，政治是為人民解決問題、為國家帶來進步跟發展，只有團結的台灣才是最好的台灣，祝兩院互動非常順利。