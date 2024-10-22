藍委問「祖國論」引深綠獨派不滿？　卓揆：與不同意見國人持續溝通

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前在國慶晚會上提出「祖國論」，引發外界熱議，藍委李彥秀今（22日）質詢時問，「祖國論」是否引發深綠、獨派對賴清德的反彈？行政院長卓榮泰表示，總統的論述取得了人民最大公約數，但難免也會有不同意見，政府將持續與持不同意見的國人溝通說明，期望擴大共識，促進國家團結。。

李彥秀質詢指出，根據TVBS最新民調，顯示4成9民眾滿意賴清德國慶演說，但也有4成1不滿意；另外高達5成7民眾支持賴清德祖國說，但有4成7民眾不滿意賴政府處理兩岸關係表現，李表示，賴的國慶演說是要團結台灣，但還是有高達4成以上不滿意。卓榮泰則回應，他最關心的是不滿意的原因，希望能找出問題所在，設法來團結台灣。

李彥秀也問到，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前訪馬祖時，拋出「二六共識」，她想了解，政府的「二六共識」是什麼？卓榮泰說，二六是馬祖一個地點，羅文嘉的意思應該是認為，九二共識是不存在的共識，現在兩岸、國際有新的局勢跟發展，應該要有新的機會，讓新的領導人就新的兩岸事務關係，雙方來討論。不過李對卓的回應並不滿意，她一再追問，「二六共識」究竟是什麼？還有根據民調，越來越多的民眾不滿意兩岸關係？

卓榮泰說，賴清德一直堅持台灣主權與國家安全，這點應無人反對；至於中華民國與中華人民共和國互不隸屬的論述，卓榮泰認為反對的理由反而令人費解，他也請李彥秀多看幾家民調數據再來綜合，光看一家難免有偏失。



李彥秀追問，「祖國論」後引發深綠、獨派對賴清德反彈？卓榮泰說，賴清德身為中華民國台灣的總統，取的就是國家人民的最大公約數，難免會有人對他當時的講話有不同意見。政府將持續與持不同意見的國人溝通說明，期望擴大共識，促進國家團結。