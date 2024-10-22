高雄交通違規舉發4年增47萬件　藍議員批市府：只會重罰人民

▲高雄交通違規舉發「4年增47萬件」，藍議員批市府：只會重罰人民。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（22）日進行交通部門質詢，市議員陳麗娜指出，高雄交通違規舉發數在市長陳其邁上任前的2019年是237萬件，去年飆到284萬件左右，增加47萬件，罰款增加8億。然而，同時期交通事故發生數只減少6239件，平均下來罰13萬才能減少一個事故，她批市府團隊為酷吏，只會重罰人民，卻沒有其他有效地交通改善措施。

交通罰單向來市是議會的熱門話題，陳麗娜分析市府統計數據指出，2019年交通違規「舉發數」237萬件，去年飆到284萬件左右，增加47萬件，相當於增加了20%，也等於平均每天多開1250件罰單。同時期，交通事故發生數從2019年的4萬2517件，去年降到3萬6278件，減少6239件，比例是14%。

陳麗娜表示，同樣4年時間，舉發數增加20%，事故發生率降低14%，顯然不成正比。同時期內，交通罰款收入大約增8億，平均下來等於每罰13萬才會減少一起交通事故。

陳麗娜質疑，高雄的人口數並沒有增加，罰單卻節節上升，交通局是不是把多收的罰款，都拿去添購科技執法等開罰設備，而沒積極進行道安維護工作？

她痛批，如果拿老百姓身上收割的錢，添購更多開罰人力和設備，這樣的惡性循環只會使得罰單越來越多，但是交通並沒有改善。高雄市交通局長張淑娟對此回應表示，舉發數增加是因交通部開放檢舉，道安都有努力在做。

高雄市交通局也重申，高雄市政府長期將道安工作列為施政重點，舉凡精準執法、交安大使以至於道路安全工程，皆可見到市府以3E為方針的努力的腳步。去年A1死亡人數由相較前年減少19人、降幅11%，達成交通部事故減量目標。

高市府表示，運研所研究指出每件死亡事故成本約1千6百萬元，每位車禍受傷民眾造成社會約1百萬元損失，影響社會甚鉅，道安無價，值得市府投入資源全力改善。

▲針對前鎮漁港聯外軌道被評為不具可行性，陳麗娜嗆標準的「選前騙票，選後跳票」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，針對前鎮漁港聯外軌道被評為不具可行性，陳麗娜表示，這是前行政院長選舉前開出的支票，總統選完後馬上跳票，這是標準的「選前騙票，選後跳票」。

捷運旗津線的聯外隧道也被評估為可行性低，陳麗娜要求旗津本島線部分先做起來，另外隧道部分可再行評估。捷運局長吳嘉昌表示，會就旗津本島線部分重新做評估。

陳麗娜最後指出，第七貨櫃碼頭還沒全開，現在一天就有3000輛貨櫃車的量，預估一年後將有650萬標準貨櫃，到時候每天會是現在的3倍。現在貨櫃車要排3、4個小時才能進去拉貨櫃，未來要怎麼辦？

陳麗娜說，縱使貨櫃車專用道在明年完工，恐怕也無法解決問題，她認為交通局應評估小客車專用道。交通局長張淑娟坦承要解決沿海路會不會車交通問題，最後還是要靠國道7號，小客車專用道會予以評估。