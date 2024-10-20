　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中將增設公車督導評鑑委員會　已納消基會與身障代表

▲▼ 。（圖／資料照）

▲張家銨說，台中應參考台北市經驗，在中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會中增加民眾代表，補足使用者角度的多元意見。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中巨業公車撞死女大生案引發社會關注，為改善公車交通問題，台中市議員張家銨要求台中市府，應參考台北市經驗，在中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會中增加民眾代表，補足使用者角度的多元意見。對此，中市府交通局指出，預計今年底將設置委員會，目前已將消基會及身障團體納入成員，後續將研議增加其他成員的可行性。

張家銨指出，台北市自2020年起，於公車評鑑委員會新增民眾代表委員3人，並建立民眾代表、身心障礙團體代表委員遴選制度，讓平時以公車為主要交通工具的市民能夠參與公車評鑑及檢討的過程，共同督導公車服務品質。她認為，本次公車死傷事故，重創民眾對公車品質信心，市政府應立即進行制度改革，真正提升台中市公車營運服務品質。

張家銨也批評，市政府在提升台中市交通品質上可以做的事很多，包含道路改善、標誌標線重劃、人行道的建設等，但在市府這次公車重大事故後所提出的改善計畫中卻隻字未提。她認為，不論是公車評鑑還是其他有助改善台中交通的作為，市府都應納入民眾的意見作為考量，以制定出最貼近使用者角度的作法。

台中市交通局說明，台中市區公車評鑑均每年度依據中央規範及社會對公車服務的期待設計評分標準，委由第三方公正單位進行評分。為使相關評鑑制度更加透明，預計年底前將設置「台中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會」，已將財團法人中華民國消費者文教基金會與身心障礙者團體代表納入成員，性質已與議員建議類似，後續將視委員會運作狀況，研議增加其他外部成員的可行性。

ET快訊
獨／台中男豪宅遭虐死　綑綁虐打「還錄影」
快訊／台中七期豪宅命案！　26歲男遭凌虐致死
台積電1080梯「學長」解套！股東跌破140萬　進場變動一表
「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝
快訊／新加坡拒絕入境！　詐10億男抵台畫面曝光
以為去打工！國三少女遭情侶囚禁　性侵逾10次
iPhone「超煩躁1功能」　果粉爆共鳴：每次都按錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

內湖3死車禍未扣財產惹議　警：被害家屬可提假扣押

快訊／遭新加坡拒絕入境！　「詐10億西班牙男」抵台畫面曝光

賓士猴爆改排氣管炸街！拒攔查狂飆5公里　12張罰單代價9萬3

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次　惡情侶下場出爐

離奇！台中工廠小老闆遭「橫式鐵門」夾頸　一度無呼吸心跳

快訊／移民署拒「詐10億西班牙男」入境　將協調遣返母國

後車廂掛「2條腿」真相曝！他硬塞被誤會出人命　警方要罰了

台中將增設公車督導評鑑委員會　已納消基會與身障代表

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

內湖3死車禍未扣財產惹議　警：被害家屬可提假扣押

快訊／遭新加坡拒絕入境！　「詐10億西班牙男」抵台畫面曝光

賓士猴爆改排氣管炸街！拒攔查狂飆5公里　12張罰單代價9萬3

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次　惡情侶下場出爐

離奇！台中工廠小老闆遭「橫式鐵門」夾頸　一度無呼吸心跳

快訊／移民署拒「詐10億西班牙男」入境　將協調遣返母國

後車廂掛「2條腿」真相曝！他硬塞被誤會出人命　警方要罰了

台中將增設公車督導評鑑委員會　已納消基會與身障代表

桃園萬聖城演唱會卡司、6裝置搶先看！觀音南瓜鬼屋也來了

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

魔術強森預言「詹皇之子」將成先發　KD試圖封阻布朗尼嘆老了

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

守護弱勢修復家園　台南做工行善志工送愛助修繕

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

少年撞死3人　父親職業曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

即／新北轎車衝撞分隔島　36歲男搶救9小時傷重不治

乾哥乾妹判9年　學者斥衛福部：推什麼推

豪宅擋車道判賠125萬　被告：社區集體霸凌

「54字店名」導航念不停　民眾笑：念完都開過頭了

5度嘿咻小女友「害懷孕產子」色男認錯輕判

幫帶「榴槤糖」來台　港男要關15年

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

八軍團士兵休假離營遭撞！頭部重創一度命危

更多熱門

相關新聞

「慵懶跑者聚樂部」明年1／19登場

「慵懶跑者聚樂部」明年1／19登場

最Chill的路跑活動要來了！台中市府運動局與中部知名建商國聚建設舉辦「慵懶跑者聚樂部Cozy Ruunner Club」路跑，這是一場不須在意成績、跑姿的運動饗宴，現場不但有調酒、地中海料理等各種美食，還有DJ播放Lo-Fi音樂，且無論是否完賽，都將獲得獎牌，活動將於明年1月19日登場，即日起至11月30日受理報名。

中市府指國軍徵調宮廟放彈藥　空軍澄清：現無實質屯儲彈藥情事

中市府指國軍徵調宮廟放彈藥　空軍澄清：現無實質屯儲彈藥情事

台中役男專車播中國軍教片　民政局開罰懲處

台中役男專車播中國軍教片　民政局開罰懲處

台中役男專車播放中國軍教片

台中役男專車播放中國軍教片

即／巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

即／巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

關鍵字：

台中市府公車評鑑委員會公車服務品質張家銨交通改善

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面