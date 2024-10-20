台中將增設公車督導評鑑委員會　已納消基會與身障代表

▲張家銨說，台中應參考台北市經驗，在中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會中增加民眾代表，補足使用者角度的多元意見。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中巨業公車撞死女大生案引發社會關注，為改善公車交通問題，台中市議員張家銨要求台中市府，應參考台北市經驗，在中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會中增加民眾代表，補足使用者角度的多元意見。對此，中市府交通局指出，預計今年底將設置委員會，目前已將消基會及身障團體納入成員，後續將研議增加其他成員的可行性。

張家銨指出，台北市自2020年起，於公車評鑑委員會新增民眾代表委員3人，並建立民眾代表、身心障礙團體代表委員遴選制度，讓平時以公車為主要交通工具的市民能夠參與公車評鑑及檢討的過程，共同督導公車服務品質。她認為，本次公車死傷事故，重創民眾對公車品質信心，市政府應立即進行制度改革，真正提升台中市公車營運服務品質。

張家銨也批評，市政府在提升台中市交通品質上可以做的事很多，包含道路改善、標誌標線重劃、人行道的建設等，但在市府這次公車重大事故後所提出的改善計畫中卻隻字未提。她認為，不論是公車評鑑還是其他有助改善台中交通的作為，市府都應納入民眾的意見作為考量，以制定出最貼近使用者角度的作法。

台中市交通局說明，台中市區公車評鑑均每年度依據中央規範及社會對公車服務的期待設計評分標準，委由第三方公正單位進行評分。為使相關評鑑制度更加透明，預計年底前將設置「台中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會」，已將財團法人中華民國消費者文教基金會與身心障礙者團體代表納入成員，性質已與議員建議類似，後續將視委員會運作狀況，研議增加其他外部成員的可行性。