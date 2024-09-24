高雄獨創「標線型圓環」減少路口碰撞　民眾：車禍變少了

▲高雄首創「圓環型標線」，其中一處箭頭符號曾被網友調侃太抽象。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中東海大學兩名女大學在斑馬線上被公車撞上，造成1死傷，讓行人路口安全再次成為焦點。位於高雄三多商圈文橫三路與廣西路口的Y字型路口，動線複雜人車交織頻繁，過去常有車禍事故發生，高雄市交通局今年2月底首創「標線型圓環」，剛上路時因為獨特符號太過抽象頻被調侃，但經過半年多的適應，附近居民認為車禍「真的有感覺變少」。

過去文橫三路與廣西路口的Y字型路口是三多商圈車禍熱點，交通局首創透過「標線型圓環」規範路口的行車動線，目的減少路口碰撞交織點。

▲▼高雄文橫三路與廣西路的圓環型標線，上路半年多，交通局認為成效良好。（圖／記者賴文萱攝）

交通局指出，針對多叉路口設置圓環具降低車流交織衝突的優點，將潛在的對向衝突，轉變為車輛匯流，事故風險大幅降低；車輛遵循逆時針方向行駛，動線單純化，車流降速持續前進，免去號誌管制帶來的延誤。另外，該處圓環的設計也適度調整了行人穿越道線，採取退縮增加庇護。

在「標線型圓環」上路半年多後，附近居民回饋有感覺到車禍變少。黃先生說，以前沒看過這種標線，一開始覺得奇怪，但是順著標線騎，多騎幾次就很習慣了，他也認為沒看過的標線，也會讓大家放慢行車速度，確實有減速的效果。

▲▼在設置圓環型標線後，實施半年多來，警察取締違規件數減少。（圖／記者賴文萱攝）

周圍攤商也指出，以前沒標線時，大家都騎自己的，現在順著走，看見車禍的次數確實變少。另外，也有人大讚「很好！不用等紅綠燈，不僅省時間，而且讓台灣人慢慢學會使用圓環，澳洲社區裡面就很多這種小圓環，車子都不得不慢慢開」。

在駕駛方式上，交通局呼籲，駕駛人僅需依標誌及標線行駛：進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行；進入圓環後，遵循方向依序行駛。

▲交通局規劃將在市區多叉路口也設置圓環型標線。（圖／記者賴文萱攝）

根據警方統計，該處圓環今年3-8月執法取締件數為11件，與去年同期19件相比，取締減少8件，顯見該處交通秩序大幅提升，民眾均能依照標誌標線遵循行駛，使交通更為順暢。

交通局則表示，三多商圈首創的標線型圓環，實施半年以後成效顯著，駕駛人已逐漸適應圓環的標示，減少了危險的橫越路口行為，有效降低事故發生率。

交通局觀察，標線型圓環確實有助於提升整個用路安全，未來也計畫在市區其他多叉路口增設2-3處的標線型圓環持續改善整體用路環境。