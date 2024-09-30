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「首長施政滿意度」陳其邁躍升六都第一　永續城市高雄蟬聯冠軍

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁施政滿意度躍升六都第一，且進步最多。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

天下雜誌公布「2024永續幸福城市大調查」及「縣市首長施政滿意度調查」，高雄告捷雙料冠軍。高雄市府表示，由衷感謝市民朋友對施政的鞭策及支持，高雄市才能持續進步，現在是高雄轉型的關鍵時期，陳其邁市長和市府團隊會全力前進，續創佳績。

根據天下雜誌調查，陳其邁施政滿意度躍升六都第一，且進步最多；另「永續幸福城市」採取七大面向衡量施政表現，高雄今年再度蟬聯第一，勝過資源豐富的台北市，尤以「環境」、「施政」面向表現最傑出；「社福」、「多元共融」、「醫衛與健康」面向都居第二。

高雄近年積極落實「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景的公平城市，除了打造半導體科技聚落，提供近60,000個就業機會，並積極配合全球淨零碳排趨勢，在今年6月通過全國第一部－淨零城市發展自治條例，領先全國提出碳預算，拚2年減碳383萬噸。首創綠債，邁向兼顧經濟發展與環境永續的目標。

▲▼高雄,高雄港,港口,國際商港,財經,貨輪,經濟,景氣,進出口,六都,貿易,投資,GDP,經濟成長率,港都,打狗。（圖／記者李毓康攝）

▲2024永續幸福城市大調查及縣市首長施政滿意度調查，高雄告捷雙料冠軍。（圖／記者李毓康攝）

此外，陳其邁上任後已累計減債177億元，更連續3年達成0舉借，淨舉借預算數52億元，更創縣市合併後歷年最低。今年上半年民間投資303億元，促參績效六都第一。3億囤房稅專款專用，包含折減社宅租金、加碼租金補貼等，實踐居住正義。

高巿府表示，在完善公共托育及落實長照，托育據點數，本市為六都第三、準公共幼兒園數全國最高、C級巷弄長照站年度設置目標已逾100%、1學區1日照中心也全數規劃完成，推動運動中心從0發展到14座，投入33.56億元，並自2025年起編列164億元，力挺高雄青年在地築夢。

高市府指出，對於評比的肯定，深刻感受市民對高雄發展的期待，也感謝巿民共同打拚，團隊會全力衝、繼續拚，奠定永續、韌性、轉型的基礎。

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