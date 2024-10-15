嘉基捐贈100台血壓計　支持史瓦帝尼社區健康促進

▲在駐史大使館梁洪昇大使(中)見證下，嘉基林元薇專案主任(右二)代表院方捐贈100台血壓計給史瓦帝尼社區健康員促進計畫，由史國衛生部護理司司長Phetsile Dlamini 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院日前派員赴史瓦帝尼王國，在駐史大使館梁洪昇大使及多位館員的見證下，捐贈100台腕式血壓計及1台血壓計校正儀予史瓦帝尼社區健康員促進計畫(Rural Health Motivator Program)，希望能協助提升對慢性疾病的檢查率，減輕對健康的威脅。

▲史瓦帝尼王國衛生部護理司司長Phetsile Dlamini女士，感謝臺灣持續友好與密切的合作，協助推動多項衛生策略 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

社區健康促進員(RHM)在史瓦帝尼國內扮演重要健康促進角色，為史國衛生部深入社區與鄉村，傳播重要衛教資訊，並瞭解家戶的健康狀況。嘉基永續發展室國際合作專案主任林元薇表示，嘉基與史瓦帝尼合作多年，包括長達8年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」、2023年與RHM共同執行之小規模孕產婦血壓監測計畫，以及正在進行的Raleigh Fitkin Memorial Hospital合作計畫。林元薇說，在2023年進行小規模孕產婦血壓監測計畫時，因早期發現妊娠高血壓個案，及時轉介並追蹤以確認健康生產，獲得一線RHM和民眾一致肯定。

▲腕式血壓計及1台血壓計校正儀 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

史國衛生部護理司司長Phetsile Dlamini女士代表接受捐贈時表示，這次的捐贈相當即時，因為史國正致力於降低非傳染性疾病、慢性疾病的盛行率及死亡率。有了這些血壓計，RHM成員們就可將基礎檢查帶入家戶，協助他們進行日常檢查工作，達到更好的結果。她也感謝臺灣持續友好與密切的合作，透過共同努力來推動多項衛生策略，期望減輕非傳染性疾病對史國人民帶來的健康威脅。

林元薇說，除了捐贈100台腕式血壓計及血壓計校正儀外，後續將安排儀器操作及維護保養教學，確保RHM可正確使用，並妥善保管此次受贈的設備。嘉基另將持續和姐妹醫院Raleigh Fitkin Memorial Hospital進行合作，根據該院的策略計畫，協助提升醫療品質管理能力，發展醫療資訊系統及作業環境，並配合駐館指導規劃，視當地需求提供必要支援。