國際扶輪社3470地區免費健康健檢　提早預防肺癌、乳癌

▲國際扶輪3470地區舉辦「扶輪AI健康衛士:防癌、防中風」健檢活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為進一步提升市民健康意識，國際扶輪3470地區下四扶輪社今(22)日在文雅國小校門口舉辦「扶輪AI健康衛士:防癌、防中風」健檢活動。國際扶輪3470 地區及國際扶輪台灣總會聯合嘉義南區扶輪社、嘉義東南扶輪社、嘉義皇家扶輪社及嘉義阿里山扶輪社四社，攜手國立成功大學醫學院、台南醫院及嘉義基督教醫院，展開一系列免費健康篩檢服務。

嘉義市長黃敏惠也特別到場感謝國際扶輪社3470地區的用心舉辦這麼有意義的活動，並表示，嘉義市府衛生局也有推出市民整合性健康篩檢，符合資格的市民持身分證及健保卡至6家特約醫院，為大家提供免費的健康篩檢服務，落實精準預防，早期發現才能及早治療。

黃敏惠表示，感謝國際扶輪 3470 地區在總監林庚賢的帶領下，為嘉義市民提供這麼重要的健康篩檢服務。癌症與中風是威脅全球人類健康的兩大殺手，112年國人十大死因中，腦血管疾病位居第四名，如能早期進行中風預防篩檢，找出中風高風險族群，及早給予適當健康管理及治療，則可以減少中風的發生率。





「現在不養生以後就養醫生」黃敏惠市長指出，肺癌則高居臺灣癌症死因首位，而肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時已多為晚期，透過早期肺癌X光篩檢有助於及早發現和治療，有效降低死亡率；而乳癌一向是台灣女性的主要健康殺手，台灣每一年有超過1萬名女性新診斷罹患乳癌，每年更有接近3千人因此喪命，而這次健康檢查活動涵蓋AI 中風預防篩檢、肺癌篩檢及乳癌篩檢三項重要的健康檢測。不僅能及早發現潛在健康問題，還能有效預防和減少重大疾病的發生。活動現場設有8 個攤位，多家廠商提供多樣化的健康諮詢與服務，讓市民在享受篩檢服務的同時，更深入了解健康管理的重要性。

黃敏惠進一步表示，市府積極打造在地安老的樂齡勇壯城市，每個人都會變老，因此如何健康地老化很重要，健康可以靠努力來維繫，我們結合醫療體系來進行專業指導，自96年開始辦理市民整合性健康篩檢，結合6家特約醫院，提供市民癌症及慢性病篩檢服務，今(113)年新增攝護腺癌篩檢、糞便潛血、AI骨質密度異常篩檢以及65歲以上長者握力比賽等四項創新服務，每年邀請專家檢討篩檢結果、滾動式調整篩檢項目，透過篩檢，每年發現數千名慢性病患，均由專業醫療團隊，提供完善衛教、轉介及追蹤治療，減少後端龐大醫療費用支出及民眾的生命損害，符合市民健康需求的服務。