打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

▲▼ 嘉基邀獨老出門過中秋 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院結合體系下多加長照機構，於太保棒棒積木飯店辦理「樂遊舞動挵中秋」活動，邀請約百位獨居長者及身障朋友，活動，中秋不烤肉而是以「懷舊」為主題，結合了手作、童玩、表演與餐敘，嘉義縣社會局老人福利科陳虹米科長與嘉基劉中賢副院長皆到場同樂。

「每年的中秋、春節，都是團圓氛圍最重的時候。」嘉基社區服務部部主任林月娥說，許多長輩的子女在外地工作，平時雖然獨居，逢年過節時至少還能團聚；但是，也有許多已無親人依靠的長者，居服員便是他們最熟悉的人。

因此嘉基為了在關卡特別設計如中秋吊飾DIY、尋找月兔、柚香柚甜、中秋團圓、花好月圓、嫦娥奔月等打通關，以促進手眼協調能力並增進老幼共融交流學習機會。

除了動態類的活動，嘉基也邀請太保春珠快樂舞動隊、Wenying鼓舞團、新港日照、太保日照等社區好夥伴擔任表演團體，讓餐敘添加歡樂氣氛，富邦人壽企業志工也到場響應，協助個案參與活動。

嘉基醫院劉中賢副院長表示，在高齡比率居冠的嘉義縣，嘉基醫院多年來透過社區照顧精神及全人照顧理念，積極投入長期照顧服務工作。嘉基醫院經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通服務、巷弄長照站等多元化的社區照顧模式，來滿足高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求，約2000名嘉義縣長輩得到尊嚴自主的生活照顧。

嘉基醫院表示，平時在嘉義縣與各長照資源緊密結合，成為獨居長輩們的最佳守護網，期能藉此喚起更多社區力量，一起為獨居長輩營造一個社區共生互助的溫馨安老生活圈。