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嘉義基督教醫院首創多國語音藥袋　新住民用藥更方便

▲▼ 嘉基首創英、越、印尼多國語音藥袋 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基多國語音藥袋是個別化的設計。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「藥師，藥要怎麼吃?」、「我不識字，看不懂藥袋上的說明」、「記不住這顆藥是甚麼時間吃?」許多就診的病人在領藥時，會對藥師用藥的提醒一知半解，或是當下記住了，回家後又忘了藥的用法和用量，加上若有外籍看護，看護看不懂沒有辦法準確提醒照護對象用藥，嘉義基督教醫院藥劑科為讓病人能更放心用藥，特別開發多國語言藥袋，只要用手機掃瞄藥袋上藥品資訊QR Code，選擇語言種類，就能說出該名病人的用藥方式及用量。

▲▼ 嘉基首創英、越、印尼多國語音藥袋 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基多國語音藥袋目前建置外語有英文、越南語及印尼語 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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嘉基藥劑科主任林慧娟表示，在醫院經常會接觸一些外籍人士，可能是自己本身身體不適或為了照護雇主而來。在領取完藥品後，他們第一個面臨的問題是無法了解藥袋上的內容，所以必須與藥師確認。溝通上，有些外籍人士可能需藉由翻譯軟體溝通，但可能會造成領藥及用藥指導時間變得非常冗長，藥師也會擔心病人會不會記錯，導致藥品使用錯誤。因此，萌發出在藥袋上提供多國文字及語音說明功能，不僅外籍人士可藉此了解藥品正確用法，讓自身或雇主疾病得到妥適的治療。

▲▼ 嘉基首創英、越、印尼多國語音藥袋 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲楊鎰澤藥師說明嘉基多國語音藥袋的使用方法及功能 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

林慧娟說，藥劑科花費1年多的時間構思整體架構，透過資訊室協助產出藥袋條碼、由藥師楊鎰澤投入編寫程式、再加上相關人員英文、越南語、印尼語、中文的資料核對確認協助，終於日前正式上線。民眾只要用手機掃描藥袋上的QR碼，然後在多國語言上選取語言種類，藥品使用說明即會自動轉換成選取語言文字，點選語音符號後便會自動語音說明，任何機型皆可；另外，若該藥品醫院有拍攝用藥指導影片，也會在下方自動連結選取語言版本之影片，方便外籍人士觀看。同時也提供了每一個藥品詳細網頁說明連結，讓想要進一步了解的民眾可直接點選。

▲▼ 嘉基首創英、越、印尼多國語音藥袋 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲掃描藥袋上的QR Code 除了語音還有影音說明 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

藉由此貼心的功能，期待能加強外籍人士對自己用藥的認知，甚至針對外籍照護者能因為對藥品用法認知的增加而提高其主動介入雇主用藥追蹤的意願，讓所有來嘉基就醫者皆能得到正確的用藥方法，獲得有效的治療。

 
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