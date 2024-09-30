　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

▲▼ 治療疼痛新突破，自體血小板增生治療助揮別慢性疼痛 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲治療疼痛新突破，自體血小板增生治療助揮別慢性疼痛 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院骨科吳政誼醫師，多年前因打網球不甚造成手肘韌帶受損嚴重，超過80%的斷裂甚至無法正常工作，雖嘗試了多種保守療法，但效果微乎其微，在完成自體血小板增生治療(PRP)後三次療程後，韌帶逐漸修復也恢復正常功能，讓手術工作不再卡卡的，並重拾愛好的網球運動。

▲▼ 治療疼痛新突破，自體血小板增生治療助揮別慢性疼痛 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

吳政誼說，慢性疼痛可能來自多種病因，例如頸腰椎的神經壓迫或小面關節不穩定滑脫，導致長期的背部疼痛或下肢麻木感。許多患者因五十肩而須忍受著肩膀活動受限的痛苦，他們發現日常動作變得困難，甚至無法舉起手臂。還有一些人因髖部或膝部的退化性關節炎，每天早晨醒來都感到腿部僵硬和疼痛，隨著時間推移，能夠走路的距離越來越短，髖部的磨損和發炎也越發嚴重，最終影響正常行動及工作。

▲▼ 治療疼痛新突破，自體血小板增生治療助揮別慢性疼痛 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

吳政誼說，超音波導引自體血小板增生治療（PRP，Platelet-Rich Plasma Therapy），是以患者自身血液中的血小板來促進組織修復的醫療技術，多應用於運動傷害、關節疼痛，使用超音波技術來精確定位需要治療的目標區域，透過螢幕觀察合併同時病人動態檢測，減少對周圍組織的影響，提升安全及有效性。

相較傳統的注射治療，由於使用自身血液，減少了過敏反應與感染風險，加上血小板含有多種生長因子，能夠促進細胞增生、組織修復與再生能力，有助於治療膝關節炎、肩膀疼痛、肌腱損傷、運動傷害等。透過超音波影像導引，精準注射到神經旁、筋膜間、肌腱、韌帶等軟組織，促進人體修復的注射技術。

吳政誼指出，因頸腰椎的神經壓迫、肩膀的五十肩、髖部或膝部的退化性關節炎引起的慢性疼痛，在導入超音波導引技術治療前，先透過影像中顯示與正常組織結構不同的變異，經超音波導引準確地找到病人痛因的部位，運用乾針和葡萄糖水來確認疼痛點後，PRP注射才能發揮其最大的治療效果。

超音波導引自體血小板增生治療是一種有效的非手術療法，這項技術近年來越來越受到重視，在許多臨床實踐中獲得應用。為患者提供一種安全且具有潛力的治療選擇，若需進一步瞭解或考慮治療，建議諮詢專業醫療人員。

ET快訊
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

嘉義市防颱整備　八掌溪沿岸堤防禁止停車

「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

勞動部移工一站式服務　助家事移工、雇主共創雙贏

台電嘉義區提前整備防颱　呼籲網路或1911客服通報停電

血小板促進組織修復醫療技術　揮別慢性疼痛新突破

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

山陀兒颱風逐漸逼近　黃偉哲籲市民預作防颱整備市府團隊提高戒備

陶土傳遞溫暖嘉藥師生　陪伴長輩體驗手拉坏藝術

快訊／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

地方熱門新聞

2024NLP教練百人體驗熱情實現社教公益

南消四大呼籲人離火熄避免悲劇

南消高級救護隊楊淑雅榮獲金心獎台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

台南仁德區機車「鬼切」式變換車道追撞送醫

萬神嘉年華系列活動南投登場

吳若湄大秀變臉　奪埔里茭點女神后冠

永福星星幫親師生參與台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽展成果！

遠見公布花蓮地方財政全台第一　讚財政典範之城

嘉義縣開設災害應變中心　籲農漁民做好防颱準備

鳳山議員李雅靜變身孩子王！淪攻擊目標狼狽濕身

營養師：麻糬沒吃完應冷凍避免澱粉老化

崑山科大攜手陸軍神斧部隊推動營區在職專班

山陀兒颱風逐漸逼近黃偉哲籲市民預作防颱整備

青年世代崛起！原民語司儀培訓台中場落幕　1/3不到30歲

更多熱門

相關新聞

國際扶輪社3470地區免費健康篩檢

國際扶輪社3470地區免費健康篩檢

為進一步提升市民健康意識，國際扶輪3470地區下四扶輪社今(22)日在文雅國小校門口舉辦「扶輪AI健康衛士:防癌、防中風」健檢活動。國際扶輪3470 地區及國際扶輪台灣總會聯合嘉義南區扶輪社、嘉義東南扶輪社、嘉義皇家扶輪社及嘉義阿里山扶輪社四社，攜手國立成功大學醫學院、台南醫院及嘉義基督教醫院，展開一系列免費健康篩檢服務。

嘉基首創多國語音藥袋

嘉基首創多國語音藥袋

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老過中秋

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老過中秋

嘉基攜手教會醫療院所

嘉基攜手教會醫療院所

嘉基推親子運動結合數位科技體驗教育

嘉基推親子運動結合數位科技體驗教育

關鍵字：

嘉義基督教醫院自體血小板增生治療吳政誼

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面