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防假冒名人詐騙　臉書母公司重啟臉部辨識測試

▲2017年，Facebook曾推出的臉部辨識功能，不用標註就會可以被通知。（圖／取自Facebook）

▲2017年，Facebook曾推出的臉部辨識功能，不用標註就會可以被通知。（圖／取自Facebook）

文／中央社

社群媒體巨擘臉書母公司Meta Platforms於3年前在隱私疑慮和主管機關反對聲浪下關閉臉書臉部辨識軟體，但公司今天（22日）表示將再度測試這項服務，以助打擊假冒名人詐騙情事。

路透社報導，Meta表示將招募約5萬名公眾人物參加試驗，把他們的臉書（Facebook）個人資料照片與涉嫌用於詐騙廣告的影像做比對，如果相符合且Meta認為廣告是詐騙就會擋下。

Meta說，名人將收到報名通知，如果不想參加可以選擇退出。

Meta還說，公司計劃從12月在全球推出這項試驗，不包括英國、歐洲聯盟（EU）、韓國以及美國德州和伊利諾州等一些未獲監管許可的大型管轄區。

Meta內容政策副總裁貝克特（Monika Bickert）在記者簡報會上表示，公司鎖定的是肖像已確定曾被用於詐騙廣告的公眾人物。

貝克特說：「我們的想法是為他們提供盡可能多一點的保護。如果他們想退出也可以，但我們希望能夠為他們提供這種保護，而且容易取得。」

Meta表示，在新的試驗中，無論是否偵測到詐騙，公司都會立即刪除任何與可疑廣告比對產生的臉部資料。

貝克特說，這項正在測試的工具對內通過了Meta「強健的隱私和風險審查流程」，對外也在測試開始前與主管機關、決策層和隱私專家進行討論。

Meta表示，公司也計劃測試使用臉部辨識數據，讓臉書及另一平台Instagram的非名人用戶重新獲得已被駭客入侵或因忘記密碼而被鎖的帳號權限。

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