隱私外洩危機！哈佛學生改造Meta智慧眼鏡　掃描辨別陌生人個資

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD — AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

先前社群平台臉書的母公司Meta在上周舉辦的開發者大會中，宣布與知名高檔眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作，推出一款「透明Meta智慧眼鏡」，全球限量7500副，未來還有更多新功能。不過，美國哈佛大學2名學生卻發現，當眼鏡結合各種軟體時，容易產生隱私問題，因為眼鏡在掃描人臉後，可以立刻獲取對方的姓名、年齡、住處等個資。

根據美媒《紐約郵報》，美國哈佛大學2名工程系的學生阮安富（AnhPhu Nguyen ）、阿戴菲歐（Caine Ardayfio）修改了Meta與雷朋合作研發的智慧眼鏡，他們在眼鏡裡新增以人工智慧（AI）為基礎的臉部辨識功能，用戶透過臉部紀錄與辨識後，可以透過臉部辨識搜尋引擎PimEyes，和網路任何公開的影像進行匹配。

兩人將專案命名為I-XRAY，智慧眼鏡會啟動另一個AI工具，透過搜尋公共資料庫來檢索影像中的個人詳細資訊，包括對方的姓名、地址、電話號碼、其他親戚的個人資訊等，而這些資料便會回傳至I-XRAY，智慧眼鏡的用戶便能得知眼前陌生人的詳細資訊。

▲哈佛大學2名學生改造智慧眼鏡，使其具有臉部辨識功能，搜出陌生人的個資。（圖／翻攝自X）

阮安富在Instagram、X上傳實測影片，他們走在麻州劍橋校園與地鐵站，並隨機向陌生人確認，他們透過智慧眼鏡所獲取的個資是否正確，而他們使用這些獲取的資訊試圖接近公共場合的陌生人，表現出好像認識對方一樣，而I-XRAY也能即時辨識出同學。

他們透過將影像直播到Instagram，並使用程式監控直播，使人臉辨識軟體可以從PimEyes獲取數據、啟動搜索。

阮安富證實了智慧眼鏡的確具有資安風險，「有些傢伙可以在火車上找到某個不認識女孩的住址，然後跟蹤她們回家。」

針對產品可能帶來資安風險的疑慮，Meta透過聲明表示，「雷朋Meta智慧眼鏡並無臉部辨識技術。從我們所看到的來看，這些學生只是在計算機上使用公開的臉部辨識軟體，該軟體可以處理任何來自相機、手機、錄音設備上的相片。」

Meta也補充，雷朋Meta智慧眼鏡其實有設置一個LED燈，可以向其他人表明，眼鏡的用戶正在啟用錄音功能，而用戶無法主動停止該LED警示燈功能，且Meta引入防篡改技術，來防止用戶透過膠帶遮擋LED燈。