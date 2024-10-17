　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲Meta員工因為濫用福利被開除（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》報導，Meta上周開除洛杉磯地區的20多名員工，因為他們濫用25美元（約新台幣804元）的伙食津貼，用來購買生活用品，包括痘痘貼、酒杯跟洗衣劑等。Meta目前拒絕回應此事。

如同大多數科技巨頭，Meta向矽谷總部員工提供免費食物，至於身在其他小型辦公室、沒有設置公司食堂的員工，則提供外送平台Uber Eats或Grubhub的津貼，方便訂購外送餐點。發放標準是早餐20美元（約新台幣643元）、午餐25美元、晚餐25美元。

一名知情人士透露，這次被開除的員工「長期濫用」伙食津貼，一些人會在湊足較多錢之後購物，另一些人趁著在家時叫外送，但這筆津貼應該用於辦公室。偶爾違規的員工也被訓斥，但沒有因此丟掉工作。

▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲祖克柏曾經宣布，2023年是公司的「效率之年」。（圖／路透社）

匿名訊息平台Blind上，一名Meta前員工也分享類似事件。他透露自己年薪約40萬美元（約新台幣1286萬元），工作時間是晚上和周末，但會把伙食津貼用來買茶和牙膏等，「我不在辦公室吃飯的日子，例如我老公有煮飯，或者我跟朋友吃飯時，我認為不應該浪費這筆晚餐錢。」他被人資調查時承認濫用津貼，稍後就遭開除，「發生這種事情，幾乎是超現實的。」

《金融時報》報導，Meta市值約1.5兆美元，開除濫用福利的員工幾天之後，又於15日針對WhatsApp、Instagram、Reality Labs等部門進行重組。多名知情人士表示，這次重組包括裁員與調職，也是CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）提高公司效率的計畫仍在進行的跡象之一。

 
ET快訊
快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月
掏空馬拉松600萬經費　前會長陳屍BMW
奇蹟！　彰化9歲小妹妹「長肉了」
「世界最美」她剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
快訊／台中騎士逆向　對撞公車慘死
快訊／高雄死亡車禍　騎士慘死
曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
性侵6幼童　毛畯珅狠瞪態度高傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

缺水危機警告！2025年底全球逾半數糧食生產面臨重大風險

靖國神社秋季例大祭　日相石破茂「供奉供品不參拜」

賀錦麗福斯專訪「被拷問」　挑戰移民、拜登心理問題

後宮爭寵「老公舉槍勸架」！4房太太反手奪槍　當場擊斃5房

南韓第一夫人金建希涉嫌炒股　檢方決定「不起訴」！離譜理由曝光

伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

墨西哥「緝毒高官」竟是內線！績效全靠毒梟餵養　美法院重判38年

英老翁罕見擁「3根陰莖」！藏78年　伴侶愛愛從未發現

「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

缺水危機警告！2025年底全球逾半數糧食生產面臨重大風險

靖國神社秋季例大祭　日相石破茂「供奉供品不參拜」

賀錦麗福斯專訪「被拷問」　挑戰移民、拜登心理問題

後宮爭寵「老公舉槍勸架」！4房太太反手奪槍　當場擊斃5房

南韓第一夫人金建希涉嫌炒股　檢方決定「不起訴」！離譜理由曝光

伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

墨西哥「緝毒高官」竟是內線！績效全靠毒梟餵養　美法院重判38年

英老翁罕見擁「3根陰莖」！藏78年　伴侶愛愛從未發現

「18年漲14次！」越南電價調漲4.8%　鞋業協會：成本上升

Giorgio Armani新概念店洋溢度假感！標誌性正裝、La Prima小方包美翻

劉書宏為大8歲女友槓上媽！離家出走一個月　結局太淒慘懊悔至今

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

克拉克新秀之姿入選WNBA年度第一隊　16年來首起

永續城市調查蟬聯「最佳首長信任獎」　翁章梁感謝嘉義鄉親

吃完路邊攤連3天肚子痛！　印度23歲男肚子藏「3cm活蟑螂」

兄弟大砲對決統一機關槍　黃忠義看好黃衫軍6戰勝出

面試要「自己印履歷」帶去＝公司很小氣？　過來人曝經驗

2024寵物經濟論壇　暢談寵物經濟的再發展與前瞻趨勢

吳慷仁不回台灣參加金鐘獎　主持人姚淳耀「修改講稿」感謝3貴人

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

國際熱門新聞

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

金正恩放棄統一　修憲「南韓是敵對國家」

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

即／梨泰院踩踏慘死　首爾警長一審判決出爐

蔡英文才去過　外交部新增捷克等3國旅遊警示

即／沖繩宮古機場旁發現「2顆未爆彈」

以色列轟炸黎巴嫩南部大城　市長在內6人喪命

前女籃球員持刀追殺　華裔警開槍後滿頭血遭調查

南極驚見「異世界傳送門」　真相曝光

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

美股上揚337點！　輝達回血逾3％台積電ADR小漲

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

為還高利貸假結婚！男靠娶越南妹3年賺31萬

奈及利亞油罐車翻覆爆炸增至147死

更多熱門

相關新聞

祖克柏身家破6.6兆　登全球第2富豪

祖克柏身家破6.6兆　登全球第2富豪

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）躋身「2千億美元富豪」俱樂部，最新數據顯示他身價超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），成為全球第二富豪，僅次於馬斯克（Elon Musk）。

哈佛學生改造Meta智慧眼鏡　獲取陌生人個資

哈佛學生改造Meta智慧眼鏡　獲取陌生人個資

郭明錤：Meta首款AR眼鏡Orion最快2027年量產

郭明錤：Meta首款AR眼鏡Orion最快2027年量產

Meta公開首款AR眼鏡原型Orion　研調估：2027年才進入消費市場

Meta公開首款AR眼鏡原型Orion　研調估：2027年才進入消費市場

統一超攜手Meta打造交貨便結帳系統　與團購系統商推新店取模式

統一超攜手Meta打造交貨便結帳系統　與團購系統商推新店取模式

關鍵字：

meta伙食津貼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面