伙食津貼「拿來買日用品」　Meta 20多名員工慘被開除！

▲Meta員工因為濫用福利被開除（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》報導，Meta上周開除洛杉磯地區的20多名員工，因為他們濫用25美元（約新台幣804元）的伙食津貼，用來購買生活用品，包括痘痘貼、酒杯跟洗衣劑等。Meta目前拒絕回應此事。

如同大多數科技巨頭，Meta向矽谷總部員工提供免費食物，至於身在其他小型辦公室、沒有設置公司食堂的員工，則提供外送平台Uber Eats或Grubhub的津貼，方便訂購外送餐點。發放標準是早餐20美元（約新台幣643元）、午餐25美元、晚餐25美元。

一名知情人士透露，這次被開除的員工「長期濫用」伙食津貼，一些人會在湊足較多錢之後購物，另一些人趁著在家時叫外送，但這筆津貼應該用於辦公室。偶爾違規的員工也被訓斥，但沒有因此丟掉工作。

▲祖克柏曾經宣布，2023年是公司的「效率之年」。（圖／路透社）



匿名訊息平台Blind上，一名Meta前員工也分享類似事件。他透露自己年薪約40萬美元（約新台幣1286萬元），工作時間是晚上和周末，但會把伙食津貼用來買茶和牙膏等，「我不在辦公室吃飯的日子，例如我老公有煮飯，或者我跟朋友吃飯時，我認為不應該浪費這筆晚餐錢。」他被人資調查時承認濫用津貼，稍後就遭開除，「發生這種事情，幾乎是超現實的。」

《金融時報》報導，Meta市值約1.5兆美元，開除濫用福利的員工幾天之後，又於15日針對WhatsApp、Instagram、Reality Labs等部門進行重組。多名知情人士表示，這次重組包括裁員與調職，也是CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）提高公司效率的計畫仍在進行的跡象之一。