Meta股價狂飆！祖克柏身家破6.6兆「 登全球第2富豪」　僅次馬斯克

▲ 祖克柏登上全球第二富豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）躋身「2千億美元富豪」俱樂部，最新數據顯示他身價超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），成為全球第二富豪，僅次於馬斯克（Elon Musk）。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg's Billionaire Index）最新數據顯示，祖克柏個人財富達到2060億美元（約6.6兆台幣），登上全球第二富豪，第一名則是特斯拉執行長馬斯克。

祖克柏今年以來身家增加781億美元，加入成員僅有3人的2千億富豪俱樂部，另外2人包括身家2560億美元的馬斯克，以及2050億美元的貝佐斯。阿爾諾近期才剛失去此一頭銜，擁有1930億美元財富。

現年40歲的祖克柏2004年創辦臉書，大部分財富都和Meta股票有關。Meta股價2024年飆升72%以上，4日上漲2.26%，收盤價595.94美元，創下歷史新高。

Meta旗下經營臉書、Instagram、Threads等社群平台及即時通訊軟體WhatsApp。而祖克柏9月25日曾在Meta Connect 2024活動上表示，Meta AI有望成為世界上使用量最大的工具，「我們的月活躍用戶接近5億」，且甚至還未在歐洲推出。

事實上，祖克柏並非今年唯一財富大增的科技大亨。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）、甲骨文（Oracle）聯合創辦人埃里森（Larry Ellison）的淨資產今年以來分別激增635億及559億美元。