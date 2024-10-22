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若核能可沒核安顧慮、沒核廢料　卓榮泰：台灣不該置外於新技術

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰接受《彭博》專訪，談及能源議題時說，政府對新的核能技術態度「非常開放」，遭在野陣營質疑核能立場反覆。對此，卓榮泰今（22日）受訪說，若有新的技術出現，台灣不該置外新技術，「期待新的能源技術有朝一日，能沒有核安的顧慮、沒有核廢料的處理，社會也能集體有共識，政府是採取非常開放的態度」。

針對日前接受《彭博》專訪談及新核能議題，卓榮泰說，台灣的社會真的需要多一點信任關係，「我們提出一種想法應該是可以討論，不是用這種我覺得非常不理性的言詞來批評」。

卓榮泰拿汽車舉，從燃油車到電動車，那是一個劃時代不一樣的產品，造成社會的各種能源負擔、空氣負擔也不一樣，「我當然期待新的能源技術有朝一日，能沒有核安的顧慮、沒有核廢料的處理，社會也能集體有共識，政府是採取非常開放的態度」。

「如果有這個新的技術，難道台灣要置外於新技術之外？當然不是。」卓榮泰說，現在希望能夠跟著世界潮流，一併研究發展甚至學習，因此台電核電廠的同仁都具有非常專業的技術跟經驗，他們現在要處理的還有核電廠除役後，很多的核後端處理，「如果未來我們要面對新技術，他們當然是我們首批人選」。

至於留下來多少、做什麼工作，卓榮泰說，會跟台電了解法律規定如何、未來的期待如何、研究的計畫如何，「這都不是在這裡空口說白話，也希望朝野各黨團用彼此開放的態度面對未來世界，我們必須面臨的問題」。

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