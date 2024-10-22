南韓擬派「監控小組」前往烏克蘭　分析北韓精銳部隊戰術

▲南韓總統尹錫悅強烈譴責北韓派遣軍隊赴俄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）派遣精銳部隊前往俄國的消息甚囂塵上，不僅經過烏克蘭總統澤倫斯基親口證實，南韓情報機構更對外公開俄軍登陸艦運輸北韓士兵的衛星影像。如今，南韓政府可能計畫，將派遣由軍人、軍務員和相關情報人士組成的「監控小組」前往烏克蘭，分析北韓精銳部隊使用的戰術。

根據《韓聯社》，南韓政府消息人士今（22）日透露，隨著北韓向俄國派遣精兵參與俄烏戰爭成為既定事實，南韓政府正在考慮派出一支由軍人、軍務員所組成的「監控小組」，藉此研究與分析北韓軍隊的戰術，而一旦北韓軍在俄烏戰場上淪為俘虜或逃兵，也可透過小組成員向北韓軍俘虜進行審問。

消息人士指出，來自情報司令部等情報機構、或是從事與北韓相關業務的人員，將會事小組優先考量的人選，而防諜司令部等掌握北韓軍隊相關情資、或是分析北韓軍隊戰術的專業領域人員，也會是考量人選。

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，其實去年10月以色列慘遭巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯突襲後，南韓軍方便曾派遣少數人員前往當地，不僅學習以色列的應對模式，更針對哈瑪斯所使用的北韓製武器進行性能分析。

根據韓媒《朝鮮日報》，因為南韓政府所派遣的小組總人數在規模上未達部隊等級，因此若決定前往烏克蘭，無須經過國會表決同意。一旦決定派出小組前往烏克蘭，屆時南韓空軍的F-16戰機訓練教官可能也會一同前往，訓練烏軍駕駛F-16。

▲美國曾向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

另外，隨著北韓向俄國派出號稱「暴風軍團」、由1萬2000人所組成的特戰部隊第11軍團，加上北韓先前曾多次向俄國出口彈道飛彈、彈藥等殺傷性武器與軍事裝備，嚴重越過南韓政府設定的紅線，因此南韓考慮向烏克蘭提供防禦用武器或殺傷性武器，而一旦決定提供殺傷性武器，將透過間接方式提供。

據悉，先前南韓政府考量與俄國之間的外交關係、當地南韓企業，因此僅提供烏克蘭防毒面具、醫療藥品等，作為對人道主義的實踐。

▲南韓國產中程地對空導彈「天弓」。（圖／達志影像／newscom）

《東亞日報》等韓媒則指出，南韓政府考量提供給烏克蘭155mm口徑砲彈、反戰車導引武器（飛彈），至於烏克蘭則希望南韓能夠提供南韓自行研發生產的防空系統，包括用於攔截敵方戰機的「天弓-Ⅰ」飛彈、或是能夠攔截敵方彈道飛彈的「天弓-Ⅱ」，兩者皆屬於防禦性武器。

不過，因為最近沙烏地阿拉伯、伊拉克等國家決定向南韓引進天弓-Ⅱ，庫存可能較為缺乏，因此南韓政府可能會將天弓-Ⅰ提供給烏克蘭。