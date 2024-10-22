撿到iPhone肚子痛先回家上廁所　騎士挨告侵占獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）去年8月間騎車行經台中市豐原區南陽路與豐東路口，撿到一支iPhone 11，但他因為肚子痛，選擇先回家上廁所，結果卻挨告侵占。不過，台中地院法官審理之後，認為小豪沒有侵占意圖，最終裁定無罪。

▲小豪撿到手機沒有立刻送交派出所，因而吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

檢方認為，小豪去年8月間騎車經過台中市豐原區南陽路與豐東路口時，撿到一支iPhone 11，卻沒有送至警察機關，意圖將手機占為己有，涉犯刑法第337條侵占遺失物罪，因此依法將他起訴。

小豪辯稱，當時他因為肚子痛，選擇先回家上廁所，沒多久就接到警察打來的電話，請他將撿到的手機送至派出所，他立刻就過去了，從撿到手機到回家、接獲警方電話，大概只有20分鐘，全程他都沒有把手機關機，也沒有進行任何操作行為。

此外，經失主檢查，該手機確實沒有他人操作的痕跡，內部資料和配備零件也都沒有短少。台中地院法官認為，是否構成侵占遺失物或離本人持有之物罪，要看當事人主觀上是否有將遺失物占為己有的犯意，而不是僅因為當事人沒有迅速將遺失物送到警察機關，就認為他有侵占的意圖，最終因證據不足，裁定小豪無罪，全案仍可上訴。