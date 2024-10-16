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夫婚後10天找前妻嘿咻　正宮挨嗆「後面接收的」真相傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）婚後10天就被前妻色誘發生性關係，前妻還嗆聲曾陪丈夫從小男孩到獨立，諷刺他是「後面接收的」，憤而決定對兩人提告求償40萬元。不過，台中地院法官檢視阿榮、前妻和現任妻子提出的證據，發現是阿榮刻意隱瞞自己已婚的身分，與前妻發生1次性關係，前妻並不知情，最終僅裁定阿榮應賠償妻子25萬元。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲妻子指控丈夫阿榮與前妻發生性關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

現任妻子在判決書中主張，她與阿榮相識1年才結婚，前妻卻認為是她破壞婚姻害其離婚，不僅提告求償，還在丈夫婚後10天進行色誘並發生性關係，甚至不斷傳送訊息騷擾她，包含「這個男人，我陪著他從小男孩到今天獨立了，中間經歷多少風雨，不是妳後面接收的能了解的」等等，讓她無法接受，因而決定對兩人提告求償40萬元。

前妻辯稱，她確實曾在離婚之後與阿榮發生1次性關係，但當時並不知道阿榮已經與他人結婚，現任妻子找上門理論時，也只稱呼阿榮是「男友」；後來她發現阿榮已婚的身分，曾傳LINE指責為何要隱瞞，對方一再道歉，說是「當下沒說是怕妳不能接受」、「不知道怎麼向妳開口」。

至於傳訊息給現任妻子一事，前妻表示，當時她還不知道阿榮已經與該女結婚，以為他們只是朋友關係，才會說女方偷、搶，後來知道真相，她一度情緒崩潰。

阿榮也承認婚後曾與前妻發生1次性關係，但前妻當時不知道他已經結婚，「是我沒有對前妻說出再婚的實情」。

台中地院法官檢視阿榮與前妻的LINE對話紀錄，確認前妻與阿榮發生性關係時，確實不知道阿榮已經與他人登記結婚，所以才會在得知真相之後，氣得質問「我真是被你騙很慘」，阿榮也立刻道歉，「我只是不知道怎麼跟妳開口，妳沒有不好，只是當時已經錯過了回頭的時間」。

此外，法官表示，現任妻子雖然主張前妻是明知故犯，但沒有提出任何積極證據可以佐證此事，她的主張顯然缺乏依據，最終僅判阿榮應賠償她25萬元較為適當，其餘駁回，全案仍可上訴。

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