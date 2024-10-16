人夫結紮「分居妻竟懷孕14周」　他一推算綠炸！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小鳳（化名）因工作結識阿豪（化名），兩人竟發展出婚外情，不僅同居、一起出國旅遊，妻子甚至懷孕了，但他早已結紮，按懷孕周期往回推算，孩子的父親應當是阿豪，憤而決定對兩人提告求償100萬元。台中地院法官日前審理此案，並判小鳳和阿豪應連帶給付50萬元。

▲人夫控訴妻子小鳳與阿豪發生婚外情，甚至懷孕墮胎。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子婚後前往工廠上班，因而結識阿豪，接著妻子在去年11月底找藉口說要搬進宿舍，但妻子已經離職，他覺得很奇怪，便委請友人協助確認，竟發現妻子在今年3月至6月間跑去和阿豪同居，兩人不僅同進同出，甚至在機場內牽手、散步，猶如情侶般一同出國旅遊。

更讓人夫無法接受的是，他早已結紮，妻子卻在今年6月間坦承已經懷孕，還要他幫忙簽署「分娩同意書」，文件上記載，妻子當時已經懷孕14周，往回推算受孕時間大約落在同年3月間，那時候妻子已經搬出去與阿豪同居，所以孩子的父親應當是阿豪。

人夫認為，妻子與阿豪同居、一同出遊、在公眾場合牽手、懷孕墮胎，互動親密宛如情侶或夫妻，種種行為顯然已經嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對兩人提告求償100萬元。

而小鳳和阿豪經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，人夫提出戶口名簿、醫院文件，以及小鳳、阿豪共同出遊的照片、兩人在醫院親密互動的照片等證據，小鳳、阿豪則沒有提出爭執，視同自認，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況、實際加害情形等因素，最終判兩人應連帶賠償人夫50萬元，全案仍可上訴。