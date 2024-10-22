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南崗工業區垃圾處理問題　許淑華：估6年建最先進環保焚化廠

▲南投縣工業會慶祝工業節，表揚績優廠商。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣工業會慶祝工業節，表揚績優廠商。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏垃圾焚化爐，不僅民生垃圾堆置嚴重，也引發南崗工業區廠商關切；縣長許淑華表示，計畫以最高標準和6年時間興建垃圾處理再生能源中心，屆時不但每天足以吸收全縣每天250噸垃圾、去化過去累積未處理的數十萬噸垃圾，還有餘裕處理工業區一般事業廢棄物，南崗工業區將無需再興建焚化廠。

南投縣工業會慶祝第78屆工業節大會18日上午在南投市舉行，會中表揚欣軍企業等60家推展會務工作績優廠商，及南投縣第78屆工業節高爾夫球友誼賽得獎者，許淑華也到場與工業會理事長黃志明共同逐一頒獎；縣府建設處長張洲滄、社會及勞動處副處長張木斌，以及南投縣工業會榮譽理事長王勝煌、常務監事施銘芳，南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華、南崗工業區廠協會理事長粘清泉、南投縣進出口商業同業公會理事長林仁卿及獲獎績優廠商踴躍參加，立委游顥也派代表與會。

許淑華致辭時，特別感謝工業會全體理監事長期為縣內1,400多家廠商的用心服務，也恭喜今年獲獎的企業廠商，並表示幾處縣內全新規劃打造的產業園區都招商順利，目前草屯手工藝智慧園區還剩下6個區塊，期待有更多廠商投資進駐。

針對廠商關切的工業區垃圾處理問題，許淑華詳細說明指出，縣府決心推動興建全國最後一座，也將是全台最先進、最乾淨最環保、最符合永續發展目標SDGs的垃圾處理再生能源中心，屆時每天可處理700噸垃圾，並強調會充份與民眾溝通；黃志明也回應支持許淑華的決心和勇氣，期待更多民眾能將蓋焚化廠的憂心，安心放心地改變成蓋公園的期待。

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