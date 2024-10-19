台南表揚123位社區關懷據點績優志工　黃偉哲肯定無私奉獻精神

▲台南市社會局舉辦「向愛志敬，幸福凝據─台南2024年度社區照顧關懷據點志工表揚暨鬥陣來呷菜頒獎活動」，由黃偉哲市長親自頒獎給123位高齡志工等。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長打造高齡友善幸福城市，致力打造多元在地的長者照顧，社會局於19日在南門勞工育樂中心舉辦「向愛志敬，幸福凝據─台南2024年度社區照顧關懷據點志工表揚暨鬥陣來呷菜頒獎活動」，由黃偉哲市長親自頒獎給123位高齡志工、10組志工家庭、31個蔬食挑戰優勝據點及9個共生社區試煉成果據點。

市議員朱正軒、沈震東本人，另立法委員林俊憲、陳亭妃、謝龍介服務處代表及邱莉莉議長、陳秋宏、吳通龍、林燕祝、周嘉韋、李啟維、李宗霖、林美燕等議員服務處也都到場致賀，黃偉哲市長讚揚受獎志工的奉獻精神、肯定據點響應低碳環保愛地球的用心以及鼓勵推動共生社區為據點注入新氣象。

黃偉哲市長表示，截至2024年8月，台南市65歲以上長者已達35萬8千多人，占全市人口19.29%，台南市將於2025年進入超高齡社會。為讓社區長者在地安老，市府積極布建403處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、健康促進、共餐等多元服務，感謝11300多名市民朋友，無私奉獻投入據點擔任志工，其中逾6800名65歲以上銀髮志工參與其中，陪伴社區長者共老、共好，是市府推動社區長者服務不可或缺的重要夥伴。

社會局盧禹璁局長說明此次表揚獎項分為「高齡志工獎」及「家庭志工獎」，其中高齡志工獎獲獎者共有99位、80歲以上長者有24位，年紀加總逾1萬歲，他們都是市府最珍視的銀髮寶貝；家庭志工獎10組皆為夫妻檔攜手結伴參與據點服務，夫妻同心協力加入志工行列，展現志工不僅用心推展據點業務，也相揪家人一同以熱忱守護社區。

今年出席活動最年長的高齡志工是中西區財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會社區照顧關懷據點90歲的李阿寬女士，阿寬女士在據點是一位樂於傾聽給予溫暖的長者，深受據點長輩們及志工夥伴喜愛。志工家庭中最高齡及最高服務時數為來自台南市關廟區元極舞協會社區照顧關懷據點80歲的黃方阿美女士、84歲的黃春猛先生，累積服務時數達6178小時，夫妻倆人熱心開朗，積極參與關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動，且持續投入據點志工服務，夫妻倆人相互扶持、共同學習，夫妻能一起在據點服務是最快樂跟幸福的事。

社會局表示，活動中另頒發「鬥陣來呷菜挑戰活動」優勝單位及共生社區試煉成果單位，鼓勵各據點用行動響應「低碳環保愛地球」的理念，讓據點長輩吃的健康也為地球減碳盡一份心力。蔬食共餐競賽為期3個月，依據累積共餐天數符合資格總計有31單位，社會局依共餐天數區分三級，分別頒給5000、3000及2000元之禮券，其中北區力行社區據點累積62天獲得第1名；而在共生社區試煉成果，共計9個單位參與計畫並完成每一階段培力且提繳成果，通過試煉的據點頒發3000元之禮卷，予以鼓勵。