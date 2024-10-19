台南表揚好人好事運動協會　表揚24位好人好事代表

▲台南市大台南表揚好人好事運動協會，表揚24位好人好事代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大台南表揚好人好事運動協會，19日在善化區贊美酒店表揚24位好人好事代表。

大台南好人好事運動協會舉行年度表揚大會，選出24位來自台南各地的好人好事代表，讚揚他們在社區中積極推廣公益與善行。這些代表來自各行各業，他們的無私奉獻展現了台南人的溫暖與善良精神。協會表示，希望通過這次活動，進一步激發更多市民投入社會公益，傳遞愛與正能量。

2024年度好人好事代表當選人計有南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、市議員林冠維、陳宗明、李文欽、姜世聰、郭武雄、陳志宏、林宗輝、林明賢、林昆鋒、李筱瑩、陳德華、林朕古、陳盈瑞、古旆慈、洪靖惠、謝銘峰、魏千芸、許嘉峰、李祐成、吳鳳春、林家安、沈荔紅、周士強等24位，19日下午在善化區贊美酒店頒獎公開表彰。

理事長黃建豐表示，這24位好人好事代表分佈於社會各階層、各角落，平日熱心公益，默默行善以及樂於助人的義行善舉，備受各界肯定，是大家學習的典範。該會推行表揚好人好事代表運動是希望藉由表彰社會各領域、各階層及各角落，自發性投入社會服務、展現人性光輝的高貴情操，改善社會風氣，增進社會祥和。該會目前會員220人，名譽顧問40人，每年辦理勞軍、慰問清寒民眾、捐血等等社會福利服務工作、良善工作不遺餘力。

該協會同時接獲各界致電祝賀，其中包含總統、副總統賀電外，還有行政院卓榮泰亦表示祝賀之意；市長黃偉哲接獲邀請除特電祝賀外，當日亦親臨會場向當選人一一表示誠摯祝賀與嘉勉之意，並至盼能共同攜手營造祥和康樂社會。