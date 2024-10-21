快訊／苗栗槍響！兄弟吵架「刀槍對戰」　他小腿中彈倒地送醫

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉今（21）天下午發生兄弟鬩牆槍擊意外。一對林姓兄弟長期感情失和，中午一起喝酒後爆發口角，弟弟不滿挨罵拿刀揮舞，哥哥見狀持土造獵槍威嚇，雙方僵持中誤扣板機，擊中弟弟左小腿，送醫治療幸無大礙，警方據報依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪嫌逮捕哥哥偵訊中。

▲苗栗泰安鄉下午發生兄弟爭吵亮刀槍，哥哥失手用獵槍打中弟弟小腿。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

大湖警分局說，泰安分駐所今日14時許，獲報在泰安鄉錦水村圓墩部落疑似有獵槍誤傷事件，經緊急通報後，由救護車送醫搶救，所幸傷者無大礙。警方人員獲報到場後，立即封鎖現場，林姓傷患（33歲）左小腿中彈，輾轉送往苗栗醫院，治療後並無大礙。

警方調查，一對林姓兄弟檔（哥哥37歲）比鄰而居，但兄弟長期不和睦，時常因細故吵架，今天中午兄弟在哥哥的家裡喝酒聊天，幾杯黃湯下肚後，又因小事情爆發口角，弟弟情緒失控拿起一旁的刀朝哥哥揮舞，哥哥見狀不甘示弱，也拿起自製的土造獵槍在旁威嚇。

警方說，雙方在僵持中哥哥可能太緊張不慎扣下板機，射中弟弟的左小腿，導致受傷倒地，隨後報案由救護車送醫。警方據報趕抵現場，依法逮捕涉嫌槍傷弟弟的哥哥，並在哥哥住處查扣無照獵槍1枝、喜得釘1發（火藥），全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪調查偵辦。

大湖警方表示，自製獵槍未申請取得執照，原住民若未依規定持自製獵槍前往打獵，可依槍砲彈藥刀械管制條例處新台幣2000元至20000元不等罰鍰，若未依規定提出申請，將依行政法開罰，並應輔導原住民及漁民依法申請自製獵槍及魚槍。