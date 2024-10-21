彰化139線重機撞樹起火！20歲軍人倒地不治　最後身影曝光

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名20歲現役軍人21日上午行經139縣道9.5K處轉彎時不明原因自撞，當場失去呼吸心跳，送醫後仍因傷重不治，有用路人當場目擊並將2段監視器影片po網，影片顯示該名騎士超車後，再連續於2轉彎處壓車，接著機車倒地起火燃燒，過程不到5秒鐘，由於該路段限速40K，騎士車速雖然超車、但當時車速並不快，為何會自撞喪命，仍有待警方釐清。

▲彰化139縣道20歲軍人自撞路樹身亡。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲自撞路樹機車車頭起火燃燒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

該名用路人將監視器影片上傳臉書「彰化人大小事」，從畫面中可以看到該名騎士穿著白T，騎乘紅牌重機沿著139縣道往芬園方向行駛，在經過螢光橋後，有連續2彎道，從駕駛的左手邊超車，於轉彎處壓車，接著又一個轉彎，然後消失在畫面中。

▲彰化139縣道20歲軍人自撞路樹身亡。（圖／民眾提供）

由於原po謹守40K限速駕駛，待他行駛到肇事處，發現男子機車已經撞樹、人車倒地、機車頭起火冒黑煙，立即下車協助，警消到場後火速將人送醫院急救，但仍因頭、胸及全身擦挫傷嚴重不治。啟人疑竇的是，路面沒有煞車痕，也沒有看到刮車痕，疑似是轉彎不慎釀死劫，確切原因仍待警方進一步調查釐清。