上班10小時「安親班老師才領26K」　她嘆1原因：不敢提離職

▲原PO安親班上班1個多月，崩潰想離職。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「每天都被罵，真的是好累。」一名安親班老師苦訴，每天上班10小時超時又血汗，除了幫孩子看功課，還要打掃兼行政與會計，加上有1/3是特殊學生，讓她不堪負荷，無奈看著段考快到了，「不知道可不可以提離職？」文章曝光後，過來人建議，「一律建議快逃，待了3個月就覺得被折磨的不成人形」。

一名女網友在Dcard表示，9月進到安親班工作，說好月薪2萬9000元，沒想到實際只領到2萬6600元，而工作內容非常雜碎又工時長，且沒有打卡制。

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原PO指控，因為老師流失率太高要改制度，讓孩子把作業帶回家寫，如此一來就可晚上7點30分下班，無奈現實差很大，「學生功課沒寫完，把我留到21:00～22:00，評量也需要在安親班改完，改完還要打掃廁所、教室、公領域，回家也還要繼續改考卷，基本上一天工作10小時！」

更扯的是，安親班沒有櫃檯老師的職務，因此他與其他同事要兼會計與行政。原PO也透露，安親班有多位特殊學生，比例佔了1/3左右，「要在這種環境改好功課又要管理好每個學生...這根本不可能。」

目前原PO已打算離職，但考慮學校段考快到了，「不知道可不可以提離職，每天都被罵，真的是好累。」

底下網友熱議，「快逃，隨便的工作都比安親班好= =，安親班都是說得比做得好聽」、「很多補習班安親班都是這樣啊，甚至會拗還沒出社會的大學生，尤其是暑假最明顯了，給基本時薪，要做全部的工作（打掃、接電話、甚至帶20人左右的班級）」、「看能不能檢舉薪水與超時工作的問題」、「安親班不適合當正職工作」、「安親班真的不要隨便踏入，我一律建議快逃，待了3個月就覺得被折磨的不成人形」。