晚上7點「老師還不下課」擠一堆人！家長驚見原因：可多活1小時

▲原PO幫孩子看功課，導致下課時間拖延，家長們都非常體諒。（示意圖／記者崔至雲攝）



網搜小組／劉維榛報導

老師願意多花時間幫孩指導功課，對家長來說可說是幫了大忙！而一名老師透露，已經晚上7點，家長也在外頭等候，但他仍幫孩子看功課中，因此拖延回家時間，讓原PO非常自責。文章曝光後，網友幾乎大讚「千萬別把跟功課有關的東西給我處理，多等10分鐘，我可以多活1小時！」

一名網友在臉書《小一聯盟》詢問，如果安親班到了下課時間，但老師仍一個一個幫看功課，導致家長需多等10至15分鐘左右，「身為家長，你們會生氣嗎？」

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文章曝光後，多數網友都秒回不生氣，巴不得老師可以檢查功課，「不會，在門口滑手機等我也爽，千萬別把跟功課有關的東西給我處理，多等10分鐘，我可以多活1小時」、「老師如此認真，感謝都來不及了，哪能生氣？」「不會生氣欸，反而覺得老師好辛苦」、「我朋友在安親班門口等過小孩兩小時，這樣妳有好受一些嗎」、「自己回家教會更生氣」、「氣也沒用啊！看是要等做完，還是帶回家互相傷害」、「不會生氣，自己看作業要花上2-3小時」。

之所以這樣問，原來原PO就是安親班老師，因為某天下課已經晚上7點多了，但還沒檢查孩子功課，「我讓一堆家長擠在一塊，很自責，覺得很對不起，但是今天看到留言和班上家長反過來配合，真的很窩心。」