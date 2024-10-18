陸2023海外「淘金」增加8.8萬人　年輕人首選月薪3倍「非洲大陸」

▲小鍾到非洲「淘金」，從僱員轉型成百萬網紅。（圖／翻攝新聞晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部數據顯示，2023年出境工作的中國人比上年增加8.8萬人，最熱門的工作地點不是歐亞大陸或美洲，反而是被有意出境「淘金」者稱為「就業天堂」的非洲‌。在大陸官方致力推動與非洲國家共促經濟的背景下，不少年輕人選擇前往非洲，在當地，工作報酬可以達到2至3倍，不過，相對高薪的背後卻是風險重重。

▲在肯亞擔任導遊的曹海燕。（圖／翻攝新華網）

《中訪網》報導，在社交媒體上搜索非洲打工，不少有經驗者現身說法，闡述在非洲打工的好處，「包吃包住，一個月年假包來回機票，最重要的是高薪還不捲」，幾乎將非洲描述成「就業天堂」。但真實情況果真如此嗎？

一名商務英語專業的大陸本科生楊樹（化名）畢業時找不到滿意的工作，在學長推薦下，看到某大型企業的外派招聘資訊，工作地點在坦尚尼亞，年薪24萬（人民幣，下同），包吃住，獎金另算，

三年過去，楊樹只回國一次，存款累積到了100萬。

大陸在官方政策推動或前輩指路的誘因下，部分年輕人選擇前往非洲淘金，不過，相對高薪的背後，卻有著疾病、社會治安或工作環境等不同的風險和挑戰。

根據《世界瘧疾報告2023》顯示，全球2022年約有2.49億例瘧疾病例，非洲佔94%，58萬人因瘧疾死於非洲，在楊樹工作的坦尚尼亞瘧疾高發區，一個人一年可能會得三四次。此外，非洲還有毒蟲、伊波拉病毒等疾病傳染的隱憂，工作風險更是加倍。

此外，部分陸企老闆會利用不同國家給予的「政策」節省成本。一名曾在奈及利亞工作網友透露，老闆不幫員工辦理工作證，寧可等員工期滿返國時被罰錢，只因為辦理工作證的成本較高，這也讓員工失去生活保障。

再加上有的國家還有治安問題，當地民兵、武裝組織，反政府組織時常與政府軍衝突，甚至將目標鎖定在當地投資的大陸企業，中非共和國便曾發生過9死2傷的武裝襲擊事件，成為赴非洲淘金最大的風險。