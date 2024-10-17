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好多新人「報到一天就離職」！　郵差前輩崩潰：只會讀書不要再來了

遇新人「報到1天就離職」　郵差學長崩潰：只會讀書的拜託不要再來了▲一名郵務士上網抱怨，最近遇到好幾個新人「做沒多久就離職」，最快紀錄甚至「只來1天」。（示意圖／資料照）

圖、文／CTWANT

對於社會人來說，選擇新職場仿佛面對一次投胎，真的無法適應也只能選擇黯然離職。不過對於職場前輩來說，分發到自己手下帶領的新人接二連三消失，想必也是很崩潰。一名在郵局做外勤工作的郵務士網友就忍不住上網抱怨，最近遇到好幾個新人「做沒多久就離職」，最快紀錄甚至「只來1天」就辦離職，讓他崩潰直呼：「拜託只會讀書的書生不要再來了！」貼文曝光後引發網友熱議。

一名在郵局從事外勤業務的網友在Dcard發文怒吼「拜託只會讀書的書生不要再來了」，表示最近一連遇到好幾個分發到單位的新人，每個撐沒多久就選擇離職，「而且最誇張的是，來1天就說要辦離職」，讓原PO帶人帶到心累，完全無法理解，「外勤的很累、很曬沒有錯，但至少也撐個1年吧，請問為什麼要浪費時間考試進來，刷經驗值嗎？」

原PO最後忍不住呼籲，「拜託！只會讀書的書生，不要再來了，如果受不了又累又曬的工作，別來好嗎？考公務人員不是很棒嗎？」

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對此，不少網友認為：「問就是薪水不夠，薪水到位 不要說曬太陽，要游泳、要登山垂降、要從飛機上跳傘下來都碼可以」、「講那什麼話，老子憑實力考上來的，評估完職場環境、主管、同事後，要不要留下來是我決定，並不是你決定」、「平常都說不爽做就滾，人家真的滾了又來哭，這就是老人臭嗎？」、「不檢討自己機關的工作分配，只會檢討新人，只會越來越留不住人。」

但也有人認為這是郵局公開招考的缺點，「讓人想到法警，越吹越好的結果就是快只剩書生才考得上了，更不要說現在還男女合招」、「真正做的住的考不上啊，光加考英文就刷一堆人了」、「招考就是看誰會考試，考上是個人本事」、「是你的招考科目沒有放術科進去吧…只有筆試當然招進來很會讀書的啊。」

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