上班總是心好累　TOP6職業倦怠跡象你中了嗎？

▲長期超時工作與沉重壓力，容易讓人不知不覺產生職業倦怠。（示意圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

在競爭激烈的職場環境中，許多人往往無法取得足夠的休息，在生活和工作中找到平衡，不知不覺間影響情緒、引起身體不適，甚至是對工作失去熱情。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職業倦怠跡象」話題的網路聲量表現，其中有6大職業倦怠跡象受到網友熱議。



根據網路聲量表現，發現最多人對於職業倦怠跡象提到「精神狀態不佳」的問題，就有網友發文表示「上班什麼都不怕就怕心累」，最容易讓人身心俱疲的往往不是工作內容，而是「同事之間卻嫉妒紛爭，勾心鬥角」、或對工作不上手帶來的挫折感；長久承受這些無形的壓力，不僅可能導致精神不濟，甚至會造成認知功能下降，如「上班時心不在焉，注意力無法集中，經常出錯」。對此，不少網友安慰道「工作久了會產生了職業倦怠症這很正常的」，建議轉念想想「現在還有辨法上班，表示妳的能力還很強，這樣是很好的！很多人年紀大了想工作還沒機會呢」。

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▲職業倦怠並非一夕形成，及時發覺很重要。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而「對工作失去興趣」的症狀也經常被提及，當一份工作做久，難免會因日復一日重複、類似的作業而感到疲乏、提不起勁；就有網友分享自己現在與剛入職時的差異，說道「剛工作時還會因為學了新東西而感到開心，還會因為被交付了不同的項目，而感到有挑戰性，而積極，現在完全不會」，指出一成不變的工作讓人感到疲倦。此外，當發現自己長期「表現淡漠、易怒」，如逃避與同事社交、與他人疏離，或是出現「容易失眠」的狀況時，很可能代表「生理狀況是在跟妳抗議」，應留意自己是否已陷入職業倦怠之中。

針對職業倦怠徵兆，有網友認為「工作只是為了薪水，下班找喜歡的事物放鬆，出國旅行轉換一下心境」，利用閒暇時間做些喜歡的事或旅遊，是調整心態的好方式。另外，還有人直言「（工作）薪水不多的話就直接離職」，認為若無太大經濟壓力，有時藉由跳槽、換個環境，能幫自己找回工作的新鮮感與動力，重拾對工作的熱情。