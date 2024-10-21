修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

▲吳思瑤發言頻頻超時，吳宗憲提醒多次未果，只好消音。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會今（21日）審查憲法訴訟法第4條、第95條修正草案，會議開始，藍綠進行程序發言時便展開舌戰，民進黨立委希望先召開公聽會、審查大法官人事同意權案，國民黨立委則說修法是要捍衛憲政體系尊嚴。綠委吳思瑤發言時指出，「如果翁曉玲強行把現有員額提高到3分之2，那同婚法案無法通過」，但因超時過久，遭召委吳宗憲打斷，「與本案無關」並且消音，讓吳思瑤咆哮「為什麼消我的音？主席有那麼大嗎？」

司法委員會今排審藍委翁曉玲所提的《憲法訴訟法修正草案》。草案內容增訂，大法官「現有總額」係憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位；並要求提高大法官判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。

進行到第二輪程序發言時，綠委吳思瑤發言時提到，憲法法庭沒了，任何進步性憲政觀點沒辦法在台灣民主法治社會實現，想想同婚法案就好，多少年輕世代、台灣進步性思維，成為亞洲第一個讓同婚合法國家，如果翁委員強行把現有員額提高到3分之2，那同婚法案無法通過。

當吳思瑤發言近五分鐘，召委吳宗憲打斷，「不好意思，吳思瑤委員，妳說的那些跟本案無關」，接著消音，讓吳思瑤氣炸，「這跟本案無關，那本案有講廢死嗎？你怎麼可以指責我發言跟本案無關？剛剛一堆委員講的也是跟本案無關的」，而吳宗憲解釋，「你先聽我說，唉......」，吳思瑤則繼續高聲痛批，「你沒權利指責我的案子！」

吳宗憲又解釋，「你三分鐘內要講什麼我沒意見，但現在已經超時」，吳思瑤持續咆哮，「你憑什麼消我音，這樣跟案子無關的都不能提啊，主席要公平合理，我只求公平合理！」而吳宗憲回，「建議三分鐘之內講完，今天登記發言的人比較多，真的很不好意思我必須這樣主持，不然會議開不完。」已經提醒多遍，甚至都給予延長，也不要一直談跟法案無關的事情，不要故意破壞議事進行。

