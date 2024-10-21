藍委擬修法公投綁大選 　推動反實質廢死公投　

▲國民黨立委召開「發表公投併大選」聯合聲明發布會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「公投綁大選才是真正還權於民，也可藉此反映民眾反對實質廢死民意！」國民黨立委羅智強、洪孟楷、王育敏等多名藍委今（21日）召開記者會，宣布推動《公投法》修法，讓公投再次綁大選。王育敏強調，公投若與大選脫勾，投票率就下降30%，難完全反映民意，應該要重新綁大選。藍委羅智強也強調，將推動反實質廢死的公投。

羅智強指出，相關法案已經通過一讀，會請內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩優先排案，此案也會是國民黨的優先法案之一。記者會除了洪孟楷、羅智強與王育敏外，還有廖偉翔、張智倫、許宇甄、翁曉玲、林沛祥、羅廷瑋與葉元之等藍委都出席相挺。

羅智強續指，自己成立的「新國會智庫」初步民調顯示，超過8成民意反對廢死與大法官釋憲實質廢死，還有65%民眾希望公投併大選，並在2026年投下反對實質廢死的公投選票，因此他希望提案修正《公投法》，讓公投重新併大選。

被問到民進黨2017年修《公投法》達成「公投綁大選」，然而2018年大選、公投一起，形成邊投邊開票亂象，當年國民黨台北市長候選人丁守中選後提出「選舉無效」訴訟，認為「邊開票、邊投票」違法現象重傷台灣民主，被問到若未來公投綁大選恐再發生亂象時怎解？洪孟楷回應，這是中選會的行政執行層面要檢討，當初就有提醒中選會注意這個狀況，但中選會卻消極作為，不應導果為因，侵害民眾行使直接民權的權利。

翁曉玲強調，公投是人民的基本權益，民進黨先前以多數將公投修法改為2年1次、脫鉤大選，影響民眾的創制複決權；葉元之也說，民進黨鼓勵年輕人參政，到處辦營隊挑選「青鳥」，如今不讓年輕人可以在大選時一起投下公投票，實在是自相矛盾。

王育敏指出，2018年公投併大選後，民進黨害怕直接民意的表達，因此以立院多數強行將公投脫鉤大選，結果脫鉤後的公投投票率就從6、7成下降到41%，不能完全代表民眾意見。廖偉翔說「大法官的死刑釋憲，已經讓39位死刑犯裡有15位不用判死刑！」，希望民進黨能夠聽到實質廢死的民意。

