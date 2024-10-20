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美國密西西比州爆校園槍擊案　釀3死8傷

▲員警,警察,警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國爆發校園槍擊案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

數百人聚集在美國密西西比州中部1所學校的戶外小徑，慶祝返校日橄欖球賽獲勝之際，至少有2名凶嫌向人群開火射擊。這起事件造成至少3人死亡、8人受傷。

美聯社報導，這起槍擊事件發生在距離密西西比州列星頓（Lexington）約3公里處。案發數小時前，霍姆斯郡綜合學校（Holmes County Consolidated School）返校日慶祝活動的橄欖球賽剛落幕。該校球隊獲勝後，許多年輕人前往戶外步道慶祝。

霍姆斯郡（Holmes County）警長馬奇（Willie March）表示，在慶祝活動裡，部分男性發生肢體衝突，導致爆發槍擊，警方仍在調查引發衝突的確切原因。

馬奇接受電話採訪時表示，步道上原本有200到300人在慶祝，突如其來的槍聲讓他們紛紛驚慌逃命。

「現場一片混亂。槍擊才剛開始，人們就開始拼命逃跑。」

這起槍擊案造成2名19歲、1名25歲受害者喪生，另有多名傷者，他們隨後被送往當地醫院治療。

近來，擁有近1萬6000名居民的霍姆斯郡發生多起年輕人槍擊事件。有年輕人告訴警長，槍擊案發生的原因通常是與人結怨，或是發生爭執。

「很難判斷他們爭吵的原因，我不認為他們是在爭奪地盤或毒品…希望警方儘快找出答案。」

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