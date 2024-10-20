美國小島碼頭「連接橋坍塌」多人落水！　至少7人死亡

Seven dead after ferry dock gangway collapses on Georgia's Sapelo Island https://t.co/6vKG0acqfN pic.twitter.com/Et4b9HwVmy — Daily Mail Online (@MailOnline) October 19, 2024

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞州薩佩羅島（Sapelo Island）一處碼頭的連接橋在19日下午突然坍塌，當時至少20人正在橋上，官方證實目前造成至少7人死亡，救難人員正積極在水下搜救。

根據《美聯社》報導，薩佩羅島一處碼頭的連接橋19日下午突然坍塌，由於當地正在舉行重要文化節日活動，有許多人正在碼頭往返，目前已知有至少7人死亡。

喬治亞州自然資源部（Georgia Department of Natural Resources）發言人瓊斯（Tyler Jones）指出，當時至少有20人在橋上，海岸警衛隊和消防局人員正在水中搜救。

薩佩羅島上的霍格哈莫克（Hogg Hummock）社區，是美國最後一個已知由「古拉人」（Gullah）組成的社區。

古拉人是非裔奴隸的後代，主要生活於海島及南卡羅來納州、喬治亞州及佛羅里達州北部，由於所住區域獨立，因此當地居民保留了許多非洲傳統，包含特殊的語言和手工藝文化。