美74歲死刑犯「毒藥注射」找不到靜脈！連插8針失敗　處決急喊卡

▲美國一名死刑犯在處決過程中，因為醫療人員找不到靜脈，導致死刑執行失敗。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國愛達荷州一名死刑犯原定2月要被處決，然而處刑當天，執行死刑的人在注射毒藥時，卻找不到他的靜脈，導致注射失敗，最終當天的死刑只能喊卡。根據愛達荷州矯正局表示，目前已經決定於11月13日重新執行該名囚犯的死刑，屆時會將導管插入心臟附近的中心靜脈，再注入毒藥。

根據《美聯社》報導，該名死刑犯為74歲的湯瑪斯·克里奇，他因涉及5起謀殺案件被判無期徒刑，然而1981年又在關押期間殺害獄友，最終被判死刑。

儘管愛達荷州仍然維持死刑制度，但該州已經有12年未曾執行過死刑。愛達荷州原定今年2月28日替克里奇執行死刑，當時負責的醫療人員連續1小時內在克里奇的手臂及腿部等處分別進行8次注射，但最終未能找到靜脈，導致死刑執行到一半便中斷。

為了確保接下來的死刑能夠順利進行，愛達荷州矯正局對刑場進行了改造，準備以導管插入法執行處決。依照愛達荷州的規定，為了確保執行死刑的公正性，因此媒體以及相關人士可以透過玻璃觀察死刑過程，但是由於導管插入可能會露出囚犯下半身，為了保護死刑犯的尊嚴，屆時現場將改為以錄影。

日本也曾發生死刑失敗事件，當時的石鐵縣（現在的愛媛縣）有一名被用垂吊式刑具處決的男子，行刑後竟在棺材內「死而復生」，最終得以免除再次執行死刑。