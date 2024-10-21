男繼承近10億遺產！女友「為錢毒殺他」判關25年　結果竟是詐騙

▲ 萊利遭交往10年的克諾耶毒殺身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北達科他州去年發生一起命案，一名女子以為男友繼承親戚的3000萬美元（約新台幣9.6億元）遺產，打算和她分手，而她擔心自己分不到錢，竟餵食防凍劑毒殺男友，5月認罪後於16日被判處25年有期徒刑，諷刺的是到頭來這筆天外飛來的遺產根本是場騙局。

綜合《紐約郵報》等美媒，48歲女子克諾耶（Ina Thea Kenoyer）因使用含有有毒物質乙二醇的防凍劑毒害51歲男友萊利（Steven Riley Jr.）被定罪，16日判處25年監禁，外加10年保護管束監督，且須向萊利家屬支付3455美元賠償金。

萊利的姊妹史蒂芬妮（Stephanie Gonzalez）在法庭上向克諾耶直言，她很幸運獲得這麼輕的判決，「算妳走運，懲教署不會在妳的冰茶裡摻防凍劑」。

本案發生於去年9月3日，萊利此前收到一封電子郵件，通知他將繼承一筆遠方親戚的3000萬美元遺產，而克諾耶得知此事幾小時後就對他下毒。當天萊利前去和所謂的律師見面，當下就已感到不適，隔天醫護人員獲報趕到家中時，他已經沒有反應，9月5日宣告不治。

克諾耶起初供稱萊利喝酒喝了一整天，過世前幾天還中暑，後來脫口稱她計畫和萊利21歲的兒子萊恩（Ryan Riley）共享這筆3000萬美元遺產，主張她和萊利是事實婚關係，有權獲得部分財產，但北達科他州並不承認事實婚，且萊恩向媒體透露，其實父親是遭到網路詐騙，這筆遺產根本不存在。