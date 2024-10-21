快訊／台中七期豪宅命案！球棒、電擊棒虐死26歲男　3嫌羈押禁見

▲四名嫌犯在台中七期一棟豪宅虐死26歲男子。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中七期一棟豪宅19日發生命案，被害人許姓男子因與劉姓男子有債務、毒品糾紛，劉男夥同其他3人將許男囚禁在豪宅內施暴、凌虐致死，其中2名劉姓男子、石姓男子當場遭逮捕，檢方依殺人罪等罪向法院聲押，今(21日)法院裁定羈押禁見，另名林姓少年則是移送少年法庭。

警方19日晚間6時許獲報，指七期一棟豪宅飄出燃燒塑膠味道，派員前往查訪卻驚見一名男子全身是傷，倒臥在餐廳地板，明顯死亡。現場2名劉姓男子、石姓男子因涉有殺人重嫌，遭當場逮捕，另名未成年林姓少年則是在逃亡16小時後遭到逮捕。

初步了解，死者許男與劉男(32歲)有債務、毒品糾紛，因多次追討欠款不成，19日劉男夥同另名劉姓男子(37歲)、石姓男子(19歲)、林姓少年將許男約到豪宅內拘禁，期間以鋁製球棒、電擊棒毆打凌虐致死。

全案移送地檢署後，檢方認2名劉男與石男等3人涉犯殺人、傷害致死、3人以上以凶器對被害人施以凌虐施行拘禁致死、轉讓禁藥致死、強暴方法使人施用毒品等罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天法院裁定羈押禁見；未成年部分由警方逕行移送台中地院少年法庭。