航班大亂！印度航空1周收90起「炸彈威脅」　每趟損失上千萬

▲ 印度航空近來接連收到炸彈威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度多家航空公司近日接連收到不實炸彈威脅，導致飛機延誤、停飛或改道，嚴重影響航班營運，業者損失慘重。15日就有一架載有211人的印度航空（Air India）班機，原定從孟買飛往芝加哥，卻因炸彈威脅緊急轉降加拿大偏遠城市伊魁特，乘客在寒風中下機的模樣顯得十分無助。

乘客薩奇德瓦（Harit Sachdeva）當時發文寫道，「我們和其他200名乘客從早上5點就被困在機場，不知道發生什麼事，也不知道下一步該怎麼做，完全被卡在這」，最終在加拿大空軍協助下才順利抵達芝加哥。航空公司事後證實，該航班是因「安全威脅」被迫改道。

根據BBC，印度各家航空公司光是上周就接到至少90起類似的不實炸彈威脅，導致航班大亂，今年6月還曾發生全國多達41座機場都在同一天收到恐嚇電子郵件，促使當局加強安全措施。相較2014至2017年間的120起炸彈威脅，今年次數爆炸性增長，嚴重影響印度航空業。

印度《經濟時報》報導，14日一架從孟買飛往紐約的班機，起飛2小時後因炸彈威脅轉降德里，對航空公司來說代價高昂。機上乘客、行李及貨物重量約340至350噸，而波音777為安全降落需丟棄約100噸燃料，光是燃料成本就浪費約1千萬盧比，再加上臨時降落費用、乘客及機組員的住宿與賠償、檢查飛機及安排新機組員等額外費用，官員估計這起惡作劇整體成本就超過3千萬盧比（近新台幣1140萬）。

航空專家指出，惡作劇炸彈威脅可能出於惡意、求關注、心理健康問題等。類似情形過去也曾發生，2018年印尼曾有航班因乘客開玩笑稱攜帶炸彈導致航班中斷；去年印度比哈爾邦機場還有乘客因趕不上飛機，竟打電話謊稱機上有炸彈，試圖讓飛機延後起飛。

印度是全球增長最快的航空市場之一，卻因這類不實威脅導致龐大經濟損失，社群媒體匿名帳號也使追查犯嫌更加困難。

印度警方上周逮捕一名17歲輟學生，他在網路上發出炸彈威脅，導致至少4架國內外航班改道、延誤或取消。儘管印度法律規定，威脅機場安全者可判終身監禁，但對不實威脅來說，處罰可能過於嚴厲。有報導稱當局正考慮將違者列入禁飛名單，並推出新法，對發布不實威脅者處以5年以下徒刑。