印度接連遭「炸彈威脅」　孟買飛紐約班機緊急轉降德里

▲圖為印度航空（Air India）。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者李晉緯新德里14日專電

印度今天接連接獲炸彈威脅，3架次從孟買起飛的航班受影響；其中一架飛往紐約的班機緊急轉降德里，另有一列郵政列車也收到威脅。

印度航空（Air India）一架飛往紐約的班機收到炸彈威脅後，緊急飛往德里降落；靛藍航空（IndiGo）兩架從孟買起飛，分別飛往阿曼首都馬斯開特（Muscat）、沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的班機，也收到炸彈威脅。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，孟買機場在社群媒體平台X上，收到飛往紐約航班的炸彈威脅。

另外，一列往來孟買與另一座印度城市豪拉（Howrah）間的郵政列車，也收到炸彈攻擊威脅。

印度的經濟時報（The Economic Times）報導，印度航空原定飛往美國紐約甘迺迪國際機場一架班機，在出現安全疑慮後，改飛到位於德里的英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。

據報導，這架班機所有乘客都安全下機。印度航空發言人表示，這架飛機降落後，立即遭到隔離，並按照標準作業程序進行安全檢查。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，靛藍航空兩架分別飛往馬斯開特、吉達的班機則依照標準作業程序，立即展開安全檢查，該公司也提供受影響的旅客協助。（編輯：陳妍君）