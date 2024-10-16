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新北女師「被8+9學生迷倒」　律師點1事超好奇：太大膽了

▲▼教室,作弊（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名年輕女老師在Threads上自爆，到新學校任教的她，意外發現8+9學生的帥氣跟魅力，還笑喊「願意等3年」。這番言論遭網友群起撻伐，律師王至德也在臉書評論此事，傻眼直呼「太大膽了！」

王至德今在粉專發文驚呼，「剛剛看到一個女老師淫意自己8+9男學生的文，還用附照片的本帳發Threads，甚至說要等他3年，也太大膽了。」

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對於該名女老師的驚世言論，他不禁好奇直言，「只是不知道8+9男學生知道後會有什麼感想？」

而網友們看完則紛紛搖頭回應，「整個國家人文道德淪喪，禮義廉恥喪失」、「這個老師大膽、熱情，而那個學生應該快昏了」、「很多人上了脆，為了流量就腦洞大開，亂作廢文或誇張脆文去引流量」、「會不會嚇到改邪歸正」、「老師都不老師了」。

▲▼新北女師被「包腿8+9高中生」迷倒：等你們3年　對嗆網友後急關IG。（圖／翻攝threads）

▲女老師原文。（圖／翻攝自Threads）

拉回此事，女老師在Threads發文透露，這學期到新北某高職任教，工作1個月後開始察覺到8+9的魅力，「看起來很壞，相處後會發現他們非常溫柔，但又不失男人的霸氣，真的很吸引人。」

女老師接著表示，有一名左小腿布滿刺青的高三男學生跟她打招呼後微笑離開，讓她覺得比近期遇到的男人都還要帥氣跟有魅力；不僅如此，她更甜笑喊話，「老師會等你們3年的。」

此文引起不小爭議，大票網友留言開炮，「老師妳發這樣的文要確定耶，適合嗎」、「令人不舒服，再怎樣都是未成年，而且妳是老師」。而該名老師先是回嗆網友，後來便將社群帳號關閉。

另外，新北教育局今表示，該師言論不合宜，已啟動性平調查，若有違法將依法嚴懲。

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