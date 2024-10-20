獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院第一次裁定無保請回時，柯文哲不斷到台大醫院探望「柯爸」柯承發；後來遭裁羈押禁見，柯交代妻子陳佩琪看好爸爸；但民眾黨新竹市議員李國璋19日爆料，「柯爸」被送加護病房，感嘆柯可能不知情。但柯粉群組瘋傳，柯早在18日就到台大醫院見「柯爸」，據了解確有此事，而民眾黨也證實家屬有提申請。

民眾黨19日晚間在新竹舉辦「Justice！為司法公義站出來！」晚會，原訂為「神秘嘉賓」的柯美蘭第一個上台致詞，哽咽表示待會還要去台大看父親，「因為我爸爸身體不太好⋯」，痛批執政黨押人取供。柯美蘭也說，自己看完爸爸後要去土城靜坐，「我每個禮拜都去，因為我很憤怒，我（要）等我哥哥出來！」

隨後，李國璋也在台上致詞時爆料，「今天『柯爸』送入加護病房，相信柯文哲在土城不知道。」儘管沒任何證據，但柯文哲不能出來，也不知道其父在加護病房，而「柯爸」從還沒進入加護病房時，就不知道柯文哲在土城，「我們的台灣，土城到台大醫院就這麼遠，怎麼感覺好像兩岸關係？怎麼搞成這樣骨肉分離，彼此不知道彼此下落？」

▲柯文哲於2024年競選總統期間在板橋舉辦誓師大會，「柯媽」何瑞英（左）與「柯爸」柯承發（右）到場力挺。（資料圖／記者李毓康攝）

不過，北所20日回應稱，被告或收容人只要符合《監獄行刑法》第28條或《羈押法》第23條，均可提出申請在戒護下返家探視，而柯目前狀況涉及個人隱私不便透露。根據《羈押法》第23條規定，被告父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，其在外期間予以計算羈押日數；且被告因重大或特殊事故，有返家探視必要者，經報請監督機關核准後，準用前項規定。

另外，有柯粉19日在臉書社團留言爆料，「柯P週五有去看柯爸爸了⋯戴著手銬去見爸爸，柯爸爸狀況應該不太好了吧」。據了解，「柯爸」病情在上週急轉直下，因此柯家已有申請，柯文哲也確實有於18日晚間到台大醫院探視「柯爸」。

對此，民眾黨發言人戴于文證實，家屬確實有將病危通知交由律師，代依規定提出申請，謝謝大家對柯爸的關心。而截至記者截稿前，柯美蘭尚未回應。

▼柯粉瘋傳柯文哲18日到台大探望爸爸。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲阿北粉絲後援會）