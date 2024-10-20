　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

▲▼柯文哲提訊結束，還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院第一次裁定無保請回時，柯文哲不斷到台大醫院探望「柯爸」柯承發；後來遭裁羈押禁見，柯交代妻子陳佩琪看好爸爸；但民眾黨新竹市議員李國璋19日爆料，「柯爸」被送加護病房，感嘆柯可能不知情。但柯粉群組瘋傳，柯早在18日就到台大醫院見「柯爸」，據了解確有此事，而民眾黨也證實家屬有提申請。

民眾黨19日晚間在新竹舉辦「Justice！為司法公義站出來！」晚會，原訂為「神秘嘉賓」的柯美蘭第一個上台致詞，哽咽表示待會還要去台大看父親，「因為我爸爸身體不太好⋯」，痛批執政黨押人取供。柯美蘭也說，自己看完爸爸後要去土城靜坐，「我每個禮拜都去，因為我很憤怒，我（要）等我哥哥出來！」

隨後，李國璋也在台上致詞時爆料，「今天『柯爸』送入加護病房，相信柯文哲在土城不知道。」儘管沒任何證據，但柯文哲不能出來，也不知道其父在加護病房，而「柯爸」從還沒進入加護病房時，就不知道柯文哲在土城，「我們的台灣，土城到台大醫院就這麼遠，怎麼感覺好像兩岸關係？怎麼搞成這樣骨肉分離，彼此不知道彼此下落？」

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯媽媽何瑞英與柯爸爸柯承發。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲於2024年競選總統期間在板橋舉辦誓師大會，「柯媽」何瑞英（左）與「柯爸」柯承發（右）到場力挺。（資料圖／記者李毓康攝）

不過，北所20日回應稱，被告或收容人只要符合《監獄行刑法》第28條或《羈押法》第23條，均可提出申請在戒護下返家探視，而柯目前狀況涉及個人隱私不便透露。根據《羈押法》第23條規定，被告父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，其在外期間予以計算羈押日數；且被告因重大或特殊事故，有返家探視必要者，經報請監督機關核准後，準用前項規定。

另外，有柯粉19日在臉書社團留言爆料，「柯P週五有去看柯爸爸了⋯戴著手銬去見爸爸，柯爸爸狀況應該不太好了吧」。據了解，「柯爸」病情在上週急轉直下，因此柯家已有申請，柯文哲也確實有於18日晚間到台大醫院探視「柯爸」。

對此，民眾黨發言人戴于文證實，家屬確實有將病危通知交由律師，代依規定提出申請，謝謝大家對柯爸的關心。而截至記者截稿前，柯美蘭尚未回應。

▼柯粉瘋傳柯文哲18日到台大探望爸爸。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲阿北粉絲後援會）

▲▼柯粉瘋傳柯文哲18日到台大探望爸爸。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲阿北粉絲後援會）

ET快訊
哈瑪斯領袖逃亡畫面曝光　妻拎百萬柏金包
獨／柯文哲已知父親病危！　上週五申請獲准「赴台大探視」
快訊／中信兄弟總冠軍戰　G2打線出爐
快訊／男進加油站廁所16小時…破門已死亡
外公還在國外！11／1前沒到案就通緝　15歲少年母親也得一起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停　告訴世界台灣很重要

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷為中信兄弟與謝龍介賭百份雞排、珍奶

綠內訌？綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　李彥秀：卓榮泰準備好了嗎

蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停　告訴世界台灣很重要

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷為中信兄弟與謝龍介賭百份雞排、珍奶

綠內訌？綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　李彥秀：卓榮泰準備好了嗎

蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

北車1樓大廳見「清潔人員蹲著刷地」：以後不走白格！兩派吵翻

國3竹田段車禍！女駕駛變換車道沒注意　先撞賓士再撞護欄釀2傷

巴黎女生不運動也能瘦　6種生活習慣養起來

精選南投6間親子民宿＆渡假酒店！置身雲霧美景內、湖景盡收眼底

南韓仁川工廠大火　 火勢擴散「連燒30棟」威脅山林！驚悚畫面曝

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

公司虧錢不用繳所得稅　國稅局：損失金額報錯照罰2.4萬

72歲張菲引退6年「驚爆復出演藝圈」！　工作照流出...招牌造型掀回憶殺

《蔚藍檔案》直播列台灣為國家引中國網友不滿　官方發道歉聲明

醫師娘偷吃2男挨告！開車載小王4度衝摩鐵　酒吧摟抱唾液交融

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

政治熱門新聞

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

快訊／陳時奮爆論文抄襲　慘遭凌濤打臉了

陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

大巨蛋漏水　遠雄未改善恐被罰300萬

大巨蛋捷運手扶梯沒關　蔣允諾檢討

羅智強爆政府藏黑料3步驟　印證國會改革重要

立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

北市呼籲「遠離河濱、駛離車輛」

蔡英文結束捷克、法國、比利時訪問　清晨返抵國門

更多熱門

相關新聞

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院第一次裁定無保請回時，柯文哲不斷到台大醫院探望「柯爸」柯承發；但9月5日遭裁定羈押禁見後，妻子陳佩琪曾透露，柯交代「不要擔心我，只要看好爸爸」。柯文哲的胞妹、醫生柯美蘭19日哽咽地說，「柯爸」身體不太好，稍後要去台大探望；民眾黨新竹市議員李國璋也爆料，「柯爸」被送加護病房。

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

遭指浮報員工薪資　民眾黨坦承申報有誤「有浮報也有短報」

遭指浮報員工薪資　民眾黨坦承申報有誤「有浮報也有短報」

關鍵字：

民眾黨柯文哲柯承發

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面