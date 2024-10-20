柯文哲、吳宗憲座位「隔非常遠」　白委還原花蓮行：根本不可能交談

▲民眾黨立委張啓楷回憶黨主席柯文哲「花蓮行」狀況。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

資深媒體人黃暐瀚日前爆料，民眾黨主席柯文哲曾於花蓮行時，私下向國民黨立委吳宗憲關切USB是否能遭到破解，但吳宗憲澄清爆料內容有部分與事實不盡相符之處，黃暐瀚隨即道歉表示沒資格再談柯案。那天也在同一班飛機上的民眾黨立委張啓楷20日還原花蓮行，提及無論搭飛機或遊覽車路上，柯文哲、吳宗憲位子都隔很遠。

針對柯文哲先前無保請回後，參加立院國民黨團總召傅崐萁母親告別式，被黃暐瀚爆料，曾在飛機上詢問吳宗憲關於USB會不會被破解，張啓楷20日傍晚於臉書發文「還原柯P花蓮行」。

張啓楷表示，9月4日一早，自己與黨團總召黃國昌、立委林國成在松山機場陪柯文哲，一起到花蓮參加傅崐萁母親的告別式，在臨上飛機前，自己跟柯說藍委徐巧芯、王鴻薇、吳宗憲多位立委在媒體上幫忙說很多話，而路過的吳宗憲打了個招呼，但二人並未交談，吳宗憲後來則說兩人之前不認識。

▲吳宗憲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷提及，搭飛機和搭遊覽車路上，柯文哲和吳宗憲的位子都隔很遠，「根本不可能交談，遑論談USB？」黃暐瀚是很資深的媒體人，事實上只要先求證當事人，例如柯文哲、吳宗憲其中一人即可，相信吳宗憲一定會解釋清楚，或者是不偏聽一人講法、不要有先入為主判斷，當天同行這麼多立委，多問幾個人就能知道真相。

張啓楷說，這件事情裡面受傷最深的，並不是黃暐瀚、吳宗憲，而是還在看守所裡面，無法為自己辯駁的柯文哲本人，但是在黃暐瀚最一開始的道歉聲明裡面，隻字未提對柯文哲的道歉，直到昨天才補上。

此外，張啓楷也補充道，為避免只靠1個多月前的記憶出現誤差，所以自己找當天同行的立委重建當天現場，「去和回程的飛機上，位子是早就劃好的，和吳宗憲坐一起的是徐巧芯，後面是黃建豪、張智倫，而柯文哲和黃國昌離得非常遠，坐在靠近機尾位子」。

張啓楷稱，從機場到公祭會場的車上，吳宗憲和黃建豪坐一起，兩人還開玩笑說「2個『重量級』坐一起會不會太擠？」且因為吳宗憲當過檢察官，大家有聊起檢察官辦案的通案原則和一些有趣的事，但沒有USB，坐在很遠地方的柯文哲也沒參與。