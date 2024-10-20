張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

▲北檢提訊柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲政治獻金涉貪案，媒體人張禹宣20日整理圖表，列出柯文哲在2024年總統大選中有249人透過現金重複捐款，其中有57人是透過跨年度的方式捐款；而不尋常的是，這57名捐款的時間點，首次都是落在5月23日至5月30日間，也就是柯文哲募款帳戶剛開啟的時間。

張禹宣本來在政論節目上爆料後，收到許多記者與節目的詢問，因此他選擇一次公布所有資訊，彙整圖表羅列，柯文哲2024總統大選中高達249人透過現金重複捐款，其中有高達57人透過跨年度的方式捐款。

張禹宣發現，不尋常的是，這57名捐款的時間點，首次都落在5月23日至5月30日，也就是柯文哲募款帳戶剛開啟的時間。當時柯文哲除了臉書上的發文，並未廣泛的宣傳，當周也幾乎沒有任何柯文哲的新聞報導，隨後便有一則短影音，聲稱大量捐款湧入。

張禹宣指出，這57名第二次捐款的時間點，同樣集中落在2024年跨年度的1月1日至1月12日，即將關帳的前夕。他質疑，有多大的機率，全台灣的柯粉中同時有57人清楚柯文哲的開帳時間，清楚政治獻金捐款的個人上限，以及跨年度的漏洞，非常有默契的在同時間透過「現金」一次性砸10萬或9萬9999元，跨年度後更有默契的在同一時間再砸一次？

張禹宣說，要知道的是，當時柯文哲公布的辦法是線上小額捐款，但這些錢卻是透過「現金」臨櫃捐款，5月23日至5月30日那段期間，柯文哲的競選總部根本還沒成立，捐款人來自全台灣各地。政治獻金清楚規範「現金」捐款必須本人到場。

他反問，請問這些捧著10萬與99999現金的人，是要到哪裡去捐？如果想掰成是線上轉帳誤植，應援系統代收代付都會有紀錄，謊話立刻會被戳破。

另外，張禹宣指出，媒體鮮少著墨的是，若是對比「現金」與「匿名捐款」的關係，會發現異常的現象。在正常下，這兩者不應該有任何關聯性，就像是柯文哲的「線上捐款」與「匿名捐款」的線圖所顯示，呈現完全無關聯性的狀況。

但是，他表示，柯文哲的「現金」卻與「匿名捐款」完全吻合，按統計上來說只有一種可能，兩者的來源是同一批捐款者。換言之，這些人不只是透過個人的名義捐至捐款上限，轉手再透過匿名方式大量捐款，其中不少匿名捐款更超出了1萬元的上限。

他認為，對於這些數字上顯而易見的客觀質疑，民眾黨只能如縮頭烏龜般不回應。畢竟，想要求連體溫計、溫度計都分不清，把捷運紅線當塞車的水平回答這些問題，確實是為難了。